San Francisco de Campeche, Camp; a 18/11/2017 – Desde más de 6 meses vecinos de la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, que pertenece al segundo distrito que representa el diputado local Eliseo Fernández Montufar, tienen que vivir dentro de calles deterioradas y encharcamientos de agua que han generado la proliferación de moscos.

Vecinos señalan que autoridades municipales no han llevado a cabo acciones de bacheo, lo cual, ha provocado que cada vez aumenten sus dimensiones y profundidad, poniendo en riesgo de algún accidente a quienes transitan por la zona.

El señor Cristian Chable May, aseguró, que ha pesar de que han reportado y solicitado que atiendan esta problemática, la autoridad ha hecho caso omiso, por lo cual, ya se han cansado e inclusive como vecinos se han organizado para tapar los huecos de la calle, sin embargo por no ser el material adecuado no puede durar tanto tiempo sellados.

“Merecemos unas calles dignas, además de que lamentablemente se han registrado accidentes mayormente por motociclistas al estar la calle si, por eso pedimos a la autoridad competente que ya compongan la calle porqué nadie más paga los daños a causa de esos baches” dijo.

De igual forma mencionó que otra de las problemáticas que tienen que soportar todos los días es el encharcamiento de agua, ya sea por las lluvias, fugas o simplemente porque la persona encargada de abrir y cerrar las llaves de la bomba de agua del Sistema de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), no esta pendiente.

“Cada vez que nos abren la llave de agua son constantes las fugas, y con el deslave de los baches es donde se acumula, y no deja pasar el agua, lo cual genera larvas de moscos, y hay mucho mosquito en la noche y hasta en la mañana, a causa del amontonamiento de agua” dijo.

Reiteró que es constante el acumulamiento de agua en la calle sobre todo por el descuido del encargado de cerrar la llave de la bomba, “no sé si es el problema de baches o de cuando hicieron la pavimentación de las calles quedó más alta una parte y por lógica se forma una cuenca.”

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com