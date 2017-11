México; a 16/11/2017.- Considerado una de las nuevas estrellas de la música urbana, el rapero neoyorquino Lil Pep, cuyo nombre real era Gusta Ahr, falleció este jueves a los 21 años de edad al parecer por el abuso de las drogas. El artista fue encontrado sin vida en el autobús que lo transportaba a Tucson, Arizona en donde tenía programado un concierto en estos días.

A través de un portavoz del Departamento de Policía de Tucson, se informó que Lil Peep fue declarado muerto en su autobús de gira aproximadamente a las 09:00 hora local. El sargento Pete Dugan indicó que la evidencia encontrada apunta a una muerte por sobredosis de un fármaco utilizado para la ansiedad de nombre Xanax.

Según los expertos del mundo del rap, este artista tenía una promisoria carrera por delante tras haber surgido de los ambientes underground de internet. El rapero debutó en la red con su colección de mezclas “Lil Peep Part One” en diciembre del 2015. Desde ese entonces continúo publicando otros trabajos y fue hasta agosto del año pasado cuando vio la luz su primer álbum comercial “Come Over When You’re Sober, Pt. 1”.

Lil Peep era conocido porque las letras de sus canciones hacían referencia a las drogas. Mezclaba el agresivo rap y hip hop con el emo, y a pesar del introspectivo y hasta depresivo contenido en sus canciones, el rapero de New York tenía en su canal a más de 300 mil seguidores y sus videos contaban con alrededor de cuatro millones de visualizaciones que le fueron creando fama en la escena del rap. “Tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año”, versaba un fragmento del tema “The Way I See Things”, correspondiente a su primer trabajo digital.

La última imagen de sí mismo que publico antes de morir hace tan solo 20 horas y en la que parece estar drogándose, se ha convertido en un improvisado libro de condolencias de un gran número de sus fans, al igual que otros artistas del rap como Marshmello, Post Malone, Zane Lowe y Diplo.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto del twitter de Lil Peep