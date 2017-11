Campeche, Camp., a 16/11/2018.- El presupuesto de egresos fue aprobado, el mega bono para legisladores también pero el tema que trascendió fue la lucha que hay entre priistas y morenistas, pues la diputada Norma Rocío Nahle García acusó a varias legisladoras priistas de haber llamado puto a su colega parlamentario Mario Juárez Rodriguez, entre ellas la licenciada Adriana Ortiz Lanz, diputada federal por Campeche.

La morenista pide que la priista se disculpe y la priista pide que la primera revise bien, pues ella no esta involucrada en el escándalo que se vivió en la Cámara de Diputados la noche en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el 2018.

“Es lamentable la forma en que la Diputada Rocío Nahle del grupo parlamentario de MORENA ha pretendido involucrarme en un hecho en el que no participé, ocasionando perjuicio a mi nombre y persona” así lo señaló Ortiz Lanz.

“A lo largo de mi vida personal y profesional he sido respetuosa de todos aquellos con quienes me toca compartir espacios. No participé ni estuve en los actos que la Diputada Nahle ha pretendido involucrarme, le exijo públicamente se disculpe” dijo Ortiz Lanz.

Rocio Nahle vs Ortiz Lanz





Finalmente aquí les dejo el video donde se aprecia a legisladoras gritando en plena sesión, violando el código de ética de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el artículo 10 fracción I, que señala:

Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición).

Alma Lilia Luna Munguía, Arlet Mólgora Glover, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Rocío Díaz Montoya, Gloria Himelda Félix y la diputada Carolina Monroy fueron las legisladoras involucradas según las declaraciones de la legisladora morenista.

Charlie Ongay | Noticias DC