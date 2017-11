San Francisco de Campeche, Camp., a 15/11/2017.- El pasado domingo, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, (Conapred) exhortó a los diputados federales para que en las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, eviten “reproducir prejuicios y estereotipos negativos” como los que se produjeron en el pleno de la Cámara de Diputados tras lanzar un grito futbolero el pasado 10 de noviembre.

“Para que la diputada Alma Lilia Luna Munguía, que es del Distrito 32 de México, para que Arlet Mólgora Glover, de Quintana Roo, del PRI; Adriana del Pilar Ortiz Lanz, de Campeche, del PRI; Jasmine María Bugarín Rodríguez, de Nayarit, del PRI; la diputada Rocío Díaz Montoya, de México, del PRI; la diputada Gloria Himelda Félix, de Sinaloa, del PRI; y la diputada Carolina Monroy, le pidan una disculpa al pueblo de México, por las expresiones homofóbicas que se vertieron en la discusión”, así lo señaló la coordinadora de la bancada morenista Norma Rocío Nahle García, al pedir disculpas públicas de cada una de ellas por haber llamado puto al legislador Mario Ariel Juárez Rodriguez.

Y lo que nunca falta, la que quiso colgarse popularidad fue la regidora Bertha Pérez Herrera, quien en rueda de prensa aseguró que la diputada federal por Campeche, Adriana Ortiz Lanz fue una de las involucradas, sin embargo en videos que circulan en redes sociales se aprecia como la campechana no aparece en ninguno de ellos.

Por su parte, Ortiz Lanz pidió la voz desde su curul en el pleno para manifestar que la diputada Rocio Nahle debería revisar muy bien los nombres que menciona, “no permitiraé que nadie use mi nombre para un fin que no es” dijo, “es lamentable que sin fundamento ni sustento alguno, un servidor público acuse a otro” esto tras las declaraciones realizadas por la legisladora morenista de haber participado en actos que violan tanto el reglamento como el código de ética del H. Congreso de la Unión.

Por su parte el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que el insulto gritado no fue “puto”, sino “bruto”, por lo que no habrá disculpas al legislador, así lo manifestó Camacho, tras la exigencia de Rocio Nahle.

Mientras tanto, la diputada Arlet Mólgora Glover, aseguró mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, que la forma en la que el legislador Juarez Rodriguez se condujo desde la tribuna hacia una mujer “es violencia polìtica”, señalando que el legislador se refirió “de forma brutal e irrespuetuosa con la que ofendió a nuestra compañera”. puntualizó.

De cualquier forma la legisladora se queja por que según ella no encontraron otro calificativo para el legislador, entonces dígame señor lector… decirle bruto a un compañero, a un legislador federal, a una persona… ¿es un insulto menor? ¿esta bien? ¿no requiere una disculpa? Mólgora Glover en su video no solo confirma haber interrumpido a otro legislador que hacia uso de la tribuna, también acepta haberlo llamado (según ella) bruto no puto, y como no dijo “puto” pues no hay razón para ser señalada. En el Reglamento de la Cámara de diputados se señala en el artículo 8 fracción IV (Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria) por su parte el código de ética de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el artículo 10 fracción I (Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición).

Charlie Ongay | Noticias DC