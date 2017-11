Puebla, 15/11/2017.- El 22 de noviembre se llevará a cabo la IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, por cuarta ocasión de manera consecutiva, señaló la Dra. Karen Watkins Fassler, Coordinadora de la Maestría en Economía Aplicada de la UPAEP.

Abusó que el objetivo de estas conferencias es ofrecer a los empresarios herramientas que le sean útiles para poder asegurar y mejorar las oportunidades para que puedan trascender en el tiempo y dejar un legado a través de diferentes generaciones.

La Dra. Karen Watkins enfatizó que las empresas familiares son el soporte de la economía del país y del resto del mundo, “son el motor de la economía mundial”, por lo que es necesario que cuenten con un modelo sustentable de sucesión en la dirección o cabeza de acuerdo a las capacidades y necesidades de la misma.

Asimismo dijo que es importante tener presente los tres puntos principales de las empresas familiares y que serán abordados en la IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, el primero es el emprendimiento, en donde se busca cómo se puede y debe apoyar las nuevas propuestas de emprendimiento de las nuevas generaciones dentro de las empresas familiares.

Señaló que el segundo punto es el de la innovación dentro de las empresas familiares y por supuesto, el tema de la sucesión, en donde se busca mediante un procedimiento formal que la empresa trascienda en el tiempo al momento de registrarse la sucesión.

Explicó que la IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, se organiza de manera coordinada entre el Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE-UPAEP) y el IESDE.

En ese tenor, la Dra. Watkins Fassler La innovación es un pilar fundamental para incrementar la competitividad de la empresa familiar. Hablar de innovación implica conocer los factores clave que aumentan la competitividad, tanto a nivel local y regional, como a nivel global. Es importante identificar los sectores estratégicos establecidos en las agendas de innovación regionales en México. También, identificar los recursos que existen actualmente para apoyar a empresas familiares innovadoras.

Apuntó que hoy en día muchas de las empresas familiares en México se encuentran en una etapa de preparación de la siguiente generación. En este proceso intervienen aspectos relacionados con la dinámica de la familia, como son: valores, sueños de vida y patrones de conducta. Se abordan además elementos de sensibilización, preparación, e involucramiento en la propia empresa familiar. En esta etapa de desarrollo de la empresa familiar, es fundamental también inculcar en los potenciales sucesores los factores más relevantes para potencializar su propio espíritu empresarial en otros negocios.

De igual forma, declaró que la sucesión es un proceso, no un evento. Involucra finalmente un cambio en el poder, la dirección y el manejo del patrimonio familiar, por lo que hay que anticiparse al futuro. El cambio generacional en la empresa ocurre de forma planeada o sin planeación alguna. Cuando no hay planeación, es fuente de muchos conflictos. Resulta entonces fundamental establecer los pilares y pasos a seguir de un plan de sucesión.

Por su parte, el Dr. José Alfredo Miranda López, Director General del IESDE, refirió que el tema de las empresas familiares en México tiene un peso específico muy alto, porque agregó, “lo que realmente soporta la economía de nuestro país está muy ligado con las empresas familiares y estadísticamente hablamos que hay 6 millones de unidades económicas que soportan a más de 33 millones de empleos, en donde más o menos cada una de estas empresas dan trabajo a 5 o 6 empleados y en muchos casos son miembros de la familia y por otro lado, contribuyen al 60 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo tanto, el peso específico que tienen es muy importante”.

En ese sentido, manifestó que lo que preocupa en estos momentos es que la vida promedio de las empresas familiares sigue siendo baja. Las empresas familiares que no tienen gobierno corporativo viven 25 años en promedio, las empresas que logran institucionalizarse y contar con un gobierno corporativo y profesionalizarse duplican su vida a 56 años, de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho.

En ese tenor, la Dra. Karen Watkins en reiteró que los interesados pueden encontrar más información en la siguiente página web: www.iesde.mx. En las instalaciones del IESDE, localizadas en la 15 norte No. 1 letra A. La IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, comienza a partir de las 15:30 horas y concluye a las 20:30 horas.

También dijo que en el caso de Puebla, son pocas las empresas familiares de acuerdo a un estudio que realizaron de manera conjunta el IESDE y el CIIE-UPAEP, que cuentan con un plan de sucesión, estructurado, escrito, que les vaya diciendo cómo hacerlo. “En Puebla el 80 por ciento de las empresas familiares no cuenta con un plan de sucesión, menos de planeación para llevar a cabo el cambio generacional”.

Por último, mencionó que se contará con la participación de académicos e investigadores especializados en el tema de las empresas familiares, como es el caso de Imanol Belausteguigoitia Rius, Fundador y Director del Centro de Desarrollo para la Empresa Familiar (CEDEF) del ITAM; facilitador en el curso de Families in Business: from Generation to Consolidación, impartido por Harvard Business Sxhool; de José Ángel Vázquez Villalpando, empresario regiomontano, Director del Centro de Empresas Familiares de la UDEM, y fundador de la Red de Investigadores de Empresas Familiares en México.

Además, se contará con la presencia de Guadalupe del Carmen Briano Turrent, Consultora en temas de gobierno corporativo e institucionalización de la empresa familiar; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT) Nivel 1; y la participación de la Dra. Karen Watkins Fassler, miembro de diversas redes internacionales sobre la empresa familiar; coordinadora de la Maestría en Economía Aplicadas del CIIE-UPAEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México (CONACYT) Nivel 2.

Por último, el Mtro. Herberto Rodríguez Regordosa, profesor investigador del CIIE- UPAEP, señaló que en México hay poca investigación sobre la dinámica, el entorno y capacidad creadora de valor de las empresas familiares, por lo que para el CIIE de la UPAEP y para el IESDE es un tema prioritario a desarrollar para contribuir al fortalecimiento de las empresas familiares.

Redacción