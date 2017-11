Noticias Entretenimiento

CDMX; a 15/11/2017.- Tras meses de rumores e incertidumbre, por fin se ha revelado el cartel completo de la octava edición del Festival Corona Capital, encabezado por bandas como Foo Fighters, Green Day, The XX, Phoenix, Alt-J y PJ Harvey. Más de 45 artistas internacionales se estarán presentando durante este próximo 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se celebrará lo mejor de la música mundial en sus diferentes géneros.

Una vez más la Ciudad de México volverá a ser el escenario principal en el que se estarán exponiendo propuestas novedosas de la escena musical internacional como es el caso de la agrupación Khelani, Elbow, Banks & Steelz y gigantes del rock como son Foo Fighters y Green Day.

“Con la primera edición, con lo que hemos vivido, la lluvia, el lodo y las pulseras ha sido un camino largo, y este año es muy especial, pues es el primero que siento que el cartel no pudo haber sido mejor, y la responsabilidad es bien grande también, porque es el line-up perfecto, y ahora las operaciones tienen que ser perfectas”, expresó el director de negociación y eventos de OCESA, Guillermo Parra, quien exteriorizó lo satisfecho que se encuentra al presentar una lista de exponentes del rock internacional como Green Day, Phoenix, PJ Harvey, The XX, Alt-J, Cage The Elephant y 41 actos más.

Agregó que después de la participación de la agrupación de punk Green Day para el cierre del festival, la banda lanzará el disco Gratest Hits: God’s Favorite Band, con las canciones inéditas Back in the USA y una colaboración con la cantante de música country Miranda Lambert.

Entre los más de 41 actos que estarán en escena, se prevé que el sábado 18 de noviembre se presente los shows de las bandas Daughter, Metronomy, Cage the Elephant, The XX y Foo Fighters. Mientras que para el siguiente día grandes artistas como Dua Lipa, Cold War Kids, Grouplove, The Shins, Alt-J, Phoenix y Green Day, estarán prendiendo a los asistentes con su propuesta musical.

