San Francisco de Campeche, Camp; a 14/11/2017.- El presidente del Colegio de Odontólogos, Orlando Jesús Sarmiento Lanz, informó que hay un aumento significativo en las atenciones de salud bucal en la población campechana, ya que han captado dos problemas graves, la gingivitis general y cáncer bucal.

“En materia odontóloga se trabaja en la prevención, ya que es importante prevenir para no lamentar situaciones más complicadas, por ello tenemos convenios con el sector salud y estamos trabajando muy fuerte en capacitar desde las áreas de preescolar, y primaria con la ayuda de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), con el DIF Estatal y somos una serie de convenios disciplinarios para tratar de practicar la prevención y capacitar principalmente a los padres de familia de que lleven a sus hijos a estas instancias” señaló.

Ya que aseguró que estas enfermedades se generan principalmente por la falta de una correcta limpieza bucal, debido a que muchas personas no aplican las técnicas adecuadas o no utilizan un cepillo, enjuague o pasta adecuada, porque no todos son adecuados para todo tipo de pacientes.

Además enfatizó la importancia de integrar en su limpieza bucal el hilo dental, y de acudir al dentista cada cuatro o seis meses para su valoración preventiva, ya que en el Estado se ha registrado casos de cáncer bucal.

Sarmiento Lanz aseguró que llevar a cabo estas recomendaciones, se disminuye un 80 a 90 por ciento de bacterias, siempre y cuando las personas sean cuidadosas al momento de realizarlas.

Ante ello el Colegio de Cirujanos Dentistas siempre están al pendiente de actualizarse y capacitarse para una atención de calidad a sus pacientes y por lo cual los días 24 y 25 de noviembre realizarán treceavo Seminario Odontológico, donde están invitando a todos los socios y alumnos de la Facultad de Odontología de la UAC.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com