Titular de Sedesol participa en foro con universitarios

Mérida, Yucatán.- Ante universitarios, el Secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, llamó a la juventud yucateca a nunca frenarse en el cumplimiento de sus metas, porque cada esfuerzo individual contribuirá para que Yucatán siga adelante.

“Intenta, fracasa, repítelo hasta que lo vayas logrando, echados para adelante siempre”, expresó durante su intervención en el foro denominado “4 experiencias para destruir tus límites” que se realizó en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

“Cuando te mantienes en lo que te gusta te vas dando cuenta que, aun cuando tengas todos los pronósticos en contra, tu dedicación y la aceptación de tu vocación te van a llevar un día a cumplir tus metas”, puntualizó.

El funcionario compartió la mesa panel con Nicole Xacur Cejudo, Jenaro Mier y Terán, así como Rodolfo Rosas Cantillo, todos empresarios yucatecos, que compartieron sus historias de crecimiento ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), de la Universidad del Mayab (Unimayab), la Universidad Marista, la Universidad Modelo, entre otras.

En su intervención, el funcionario estatal, quien participó a invitación de la Fundación Juventud y Educación, indicó que en la medida que cada persona se conozca a sí misma se desarrollará en el campo que quiera.

“Participo en la política y el servicio público con gran convicción, es mi vocación, me gusta mucho y lo disfruto. Todo fue un proceso, desde pequeño me fui interesando, con grandes experiencias y algunas trabas en el transcurso, pero aquí estoy con 25 años en la política y 10 años como servidor público, porque me gusta servir a la gente”, puntualizó.

Abogado de profesión, Sahuí Rivero señaló que cuenta con dos maestrías, una, en derecho fiscal, y otra, en gerencia política y gobernanza estratégica, “porque siempre hay que prepararse para los nuevos retos”.

En otra parte de su exposición, el titular de la Sedesol estatal dijo a los jóvenes que tienen en sus manos la posibilidad de sacar adelante a esta sociedad y que Yucatán siga avanzando por el rumbo del desarrollo.

Destacó que lo importante es que se impongan con preparación, disciplina y responsabilidad en lo que emprendan.

“Es importante que tengan la preparación constante y el compromiso con su formación para crecer como personas y hacer crecer a Yucatán que avanza cada día en una dinámica certera en su economía y como sociedad. Pongamos a trabajar nuestra mente y tiempo en positivo, existirán obstáculos en el camino pero al final se darán cuenta que todo valió la pena”, manifestó.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán