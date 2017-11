México. 11/11/2017.- Debido a la reciente publicación en medios nacionales respecto a la denuncia de los llamados “Paradise Papers” en donde es exhibido un presunto desvió de recursos públicos por parte de la Diputada Federal del Partido Acción Nacional, Roció Matesanz Santamaría en conjunto con su esposo, quien figura en un listado de evasores de impuestos, el Coordinador Estatal de Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Luis Felipe Moo Turriza, exigió una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y se defina la situación de la legisladora, lo cual ha hecho tambalear los cimientos de la bancada panista.

Lo anterior, se ha dado como consecuencia de una investigación que ha sacado a la luz pública un antecedente en donde se indica que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, Pemex otorgó a SeaDragon de México, una empresa cuyo dueño es nada menos que José Farrera Redondo, esposo de la diputada en cuestión, un contrato por más de 10 millones de pesos para la renta de una plataforma marina por un periodo de cinco años bajo una sombra de ilegalidades.

Ante ello el perredista ha pedido el desafuero de la diputada para enfrentar la justicia, pues afirma que no se debe dejar que esta situación siga avanzando. En este contexto precisó que se debe investigar también al ex mandatario federal por los vínculos que ha tenido con la familia Calderón- Zavala. “Desde la presidencia del Comité Directivo Estatal hemos insistido en no Apoyar el Frente Ciudadano por México porque la izquierda no se puede unir con la derecha porque sería avalar los crímenes de personas inocentes durante el sexenio de Felipe Calderón, ni tampoco seremos comparsa de los delincuentes panistas que lastiman al pueblo de México con sus actos de corrupción y desvío de recursos públicos”, añadio.

Además aseguró que Roció Matesanz pertenece a un clan de mafiosos políticos que hoy presuntamente se dedican al lavado de dinero a través de empresas fantasmas en contubernio con el actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero. Posteriormente afirmó que el PRD seguirá siendo un partido izquierdista de lucha social que nació para ir con el pueblo mexicano y no para avalar actos indebidos e inmorales de una bancada que traiciona los propios ideales del Frente Ciudadano por México.