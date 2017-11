San Francisco de Campeche, Camp; a 07/11/2017.-Luego de que ayer uno de los aspirantes, alumno de la Facultad de Humanidades, agrediera a uno de los miembros del jurado calificador de la elección de los Reyes del Carnaval Universitario 2018, Felipe Madera Navarrete, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Gerardo Montero Pérez, subrayó, que dicha actitud recibirá una sanción para evitar futuros actos similares por parte de los alumnos.

Y es que externó que independientemente de que se tratará de un evento social, de fiesta y carnestolendo, la actividad se llevó a cabo en una de las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios, y por lo cual, han llegado a la conclusión de que tomarán las medidas correctivas y necesarias hacia el alumno agresor, Eduardo Sánchez León.

El rector de la Máxima Casa de Estudios, comentó que por el momento no se ha determinado el tipo de sanción que se hará acreedor Sánchez León, sin embargo ya se instruyó a los directores de tomar cartas en el asunto, para que con el precedente que se tome, este tipo de conductas no vuelvan a ocurrir.

Ya que las actividades artísticas y culturales que organiza la UAC, tienen la finalidad de que los universitarios participen y aunque es normal que las pasiones de desborden, no se tolerará algún acto de violencia.

Montero Pérez señaló que estos comportamientos no son justificables, debido a que representan una falta de respeto contra un jurado que ni siquiera está cobrando, sino que solamente participa como parte de una labor social.

“Pero hay gente que no está acostumbrada a perder y no siempre será ganar, ganar hay que también aceptar las cosas como son, no es justo que alguien esta apoyando a esta actividad son sin recibir algún estímulo a cambio sea lastimado, por eso se va sancionar este acto” puntualizó, Montero Pérez.

Foto de sitio oficial UACAM