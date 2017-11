San Francisco de Campeche, Camp; a 08/11/2017.- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), trabaja actualmente en el proyecto de Sistemas de Establecimiento de Embriones Artificiales de Cedro Rojo, junto con los alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM), Monserrat Rodríguez y Diego Pacab.

Lo anterior lo dio a conocer uno de sus investigadores, Yuri Jorge Peña Ramírez, al mencionar que utilizan esa propiedad de la planta para que a través de un proceso en laboratorio se produzcan semillas artificiales que se puedan conservar en años y por lo cual , buscan hacer bancos de germoplasma, es decir, un lugar donde ser puedan guardar las semillas por mucho tiempo.

“Estos trabajos en particular tratan del tema de la propagación de plantas, aquellas que no se propagan por semilla, hay plantas que se tienen que propagar por cultivo in vitro, es decir, “plantas que dan sus hijitos”, por lo cual repetimos ese proceso en el laboratorio pero en cantidades muy grandes que van hasta un millón de plantas al año o cinco millones dentro de un laboratorio” detalló.