The Paradise Papers es una investigación global sobre las actividades offshore (extraterritoriales) de algunas de las personas y compañías más poderosas del mundo

Los archivos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung

La reina Isabel II, el difunto sacerdote Marcial Maciel, los cantantes Bono y Madonna, el cofundador de Microsoft, Paul Allen y otras figuras de nivel mundial, como Donald Trump y Justin Trudeau, aparecen en los documentos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 95 socios de medios aseguran haber explorado 13,400 millones de archivos filtrados de una combinación de proveedores de servicios offshore y los registros de empresas de algunos de los países más secretos del mundo.

Los documentos de Paradise Papers incluyen cerca de 7 millones de acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, documentos de fideicomiso y otros documentos de casi 50 años en Appleby, un bufete de abogados líder en el extranjero con oficinas en Bermuda y otros lugares.

Los documentos también incluyen archivos de una compañía de fideicomiso más pequeña, de propiedad familiar, Asiaciti, y de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas. Los registros van desde complejas hojas de transacciones corporativas de 100 páginas y libros contables de pago dólar por dólar hasta simples registros corporativos de países, como Antigua y Barbuda, que no enumeran públicamente los nombres de los accionistas o directores de la compañía.

En su conjunto, los archivos de Paradise Papers exponen las tenencias en el extranjero de líderes políticos y sus financistas, así como compañías de nombre familiar que reducen los impuestos a través de transacciones realizadas en secreto. Los acuerdos financieros de multimillonarios y celebridades también se revelan en los documentos.

Los archivos de Paradise Papers incluyen mucha más información sobre ciudadanos estadounidenses, residentes y compañías que las investigaciones anteriores de ICIJ: al menos 31,000 de ellos.

ICIJ colaboró ​​con más de 380 periodistas que trabajan en seis continentes en 30 idiomas. Muchos miembros del equipo pasaron un año usando plataformas en línea para comunicarse y compartir documentos. Los periodistas rastrearon los registros judiciales, obtuvieron revelaciones financieras de políticos de África, Europa y América Latina y América, presentaron solicitudes de libertad de información y realizaron cientos de entrevistas con expertos en impuestos, legisladores y expertos de la industria.

“The Trump Connection”

El tesoro de 13,400 millones de registros expone los lazos entre Rusia y el secretario de comercio multimillonario del presidente estadounidense Donald Trump, las negociaciones secretas del principal recaudador de fondos para el primer ministro canadiense Justin Trudeau y los intereses extraterritoriales de la reina de Inglaterra y más de 120 políticos de todo el mundo.

Los documentos filtrados, conocidos como Paradise Papers, muestran cuán profundamente se enreda el sistema financiero extraterritorial con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber y otras compañías globales que evitan impuestos mediante maniobras de contabilidad cada vez más imaginativas .

Una web offshore conduce al secretario de comercio de Trump, el magnate de acciones privadas Wilbur Ross, que tiene una participación en una compañía naviera que ha recibido más de $ 68 millones en ingresos desde 2014 de una compañía energética rusa copropiedad del yerno de El presidente ruso Vladimir Putin.

En total, los vínculos extraterritoriales de más de una docena de asesores de Trump, miembros del gabinete y principales donantes aparecen en los datos filtrados.

Los nuevos archivos provienen de dos firmas de servicios offshore, así como de 19 registros corporativos mantenidos por gobiernos en jurisdicciones que sirven como estaciones de ruta en la economía sumergida global. Las filtraciones fueron obtenidas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y una red de más de 380 periodistas en 67 países.

Los paraísos fiscales y la pobreza

La promesa de los paraísos fiscales es el secreto: los entornos locales extraterritoriales crean y supervisan compañías que a menudo son difíciles o imposibles de rastrear hasta sus propietarios. Si bien tener una entidad offshore a menudo es legal, el secreto incorporado atrae a lavadores de dinero, narcotraficantes, cleptócratas y otros que quieren operar en las sombras. Las empresas extraterritoriales, a menudo “conchas” sin empleados ni espacio de oficinas, también se utilizan en estructuras complejas de evasión de impuestos que drenan miles de millones de las tesorerías nacionales.

La industria extraterritorial hace que los “pobres sean más pobres” y está “profundizando la desigualdad de la riqueza”, dijo Brooke Harrington, una gestora patrimonial certificada y profesora de la Escuela de Negocios de Copenhague, autora de “Capital sin fronteras: gestores patrimoniales y el uno por ciento”.

“Hay este pequeño grupo de personas que no están igualmente sujetas a las leyes que el resto de nosotros, y eso es a propósito”, dijo Harrington. Estas personas “viven el sueño” de disfrutar “los beneficios de la sociedad sin estar sujetos a ninguna de sus limitaciones”.

Los registros amplían las revelaciones de la filtración de documentos extraterritoriales que generó la investigación de los Documentos de Panamá 2016 por ICIJ y sus socios de medios. Los nuevos archivos arrojan luz sobre un conjunto diferente de paraísos isleños no explorados, incluidos algunos con reputaciones más limpias y etiquetas de mayor precio, como las Islas Caimán y las Bermudas.

Las revelaciones más detalladas surgen en décadas de registros corporativos de la firma de abogados offshore Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos empresas que operaron juntas bajo el nombre Appleby hasta que Estera se independizó en 2016.

Al menos 31,000 de los clientes individuales y corporativos incluidos en los registros de Appleby son ciudadanos de los EE. UU. O tienen direcciones de EE. UU., Más que en cualquier otro país. Appleby también contó clientes del Reino Unido, China y Canadá entre sus principales fuentes de negocios.

Cerca de 7 millones de registros de Appleby y afiliados cubren el período de 1950 a 2016 e incluyen correos electrónicos, acuerdos de préstamos de miles de millones de dólares y estados de cuenta bancarios que involucran al menos a 25,000 entidades conectadas a personas en 180 países. Appleby es miembro del “Círculo Mágico Offshore”, una camarilla informal de las principales prácticas de derecho offshore del planeta. La empresa fue fundada en Bermuda y tiene oficinas en Hong Kong, Shanghai, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y otros centros extraterritoriales.

Appleby tiene una reputación bien guardada de 100 años y ha evitado los rasguños públicos a través de una mezcla de discreción y costosa supervisión del cliente.

En contraste con la imagen pública de Appleby, los archivos revelan una compañía que ha prestado servicios a clientes arriesgados de Irán, Rusia y Libia, auditorías gubernamentales fallidas que identificaron lagunas en los procedimientos contra el blanqueo de dinero y que el regulador financiero de Bermuda les impuso una multa. Appleby no respondió a las preguntas detalladas de ICIJ, pero publicó una declaración en línea que decía que había investigado las preguntas de ICIJ y que está “convencida de que no hay evidencia de ninguna mala conducta”.

La firma dijo que está “sujeta a controles regulatorios frecuentes, y estamos comprometidos a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestros reguladores”.

El caché filtrado de documentos incluye más de medio millón de archivos de Asiaciti Trust, un especialista offshore de gestión familiar que tiene su sede en Singapur y tiene oficinas satélite desde Samoa en el Pacífico Sur hasta Nevis en el Caribe.

Los archivos filtrados también incluyen documentos de registros de empresas gubernamentales en algunos de los paraísos corporativos más reservados del mundo en el Caribe, el Pacífico y Europa, como Antigua y Barbuda, las Islas Cook y Malta. Una quinta parte de las jurisdicciones secretas más ocupadas del mundo están representadas en estas bases de datos.

Tomados en su conjunto, las filtraciones revelan rastros de aviones espía comprados por los Emiratos Árabes Unidos, la compañía de explosivos de Barbados de un ingeniero canadiense que intentó construir una “súper pistola” para el dictador iraquí Saddam Hussein y la compañía Bermudas del difunto Marcial Maciel Degollado, el influyente sacerdote mexicano que fundó la orden religiosa católica Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil.

La reina Isabel II ha invertido millones de dólares en compañías de préstamos médicos y de consumo, según muestran los archivos de Appleby. Mientras que el patrimonio privado de la Reina, el Ducado de Lancaster, proporciona algunos detalles de sus inversiones en propiedades del Reino Unido, como edificios comerciales diseminados por el sur de Inglaterra, nunca ha revelado detalles de sus inversiones en el extranjero.

Un portavoz de la reina Isabel II aseguró al rotativo del Reino Unido “The Guardian”, socio de ICIJ, que el ducado tiene una inversión continua en el fondo de las Islas Caimán y que no estaba al tanto de la inversión en BrightHouse. La Reina paga voluntariamente impuestos sobre los ingresos del Ducado y sus inversiones, dijo el portavoz.

La Reina Noor le dijo a ICIJ que “todos los legados hechos a ella y a sus hijos por [el difunto Rey Hussein] siempre han sido administrados de acuerdo con los más altos estándares éticos, legales y regulatorios”.

Meirelles, de Brasil, dijo que la fundación que creó no lo beneficia personalmente y que apoyará a organizaciones benéficas educativas después de su muerte.

Guoga dijo que declaró su inversión en la compañía de la Isla de Man a las autoridades y vendió la última de sus acciones en 2014.

“Pensé que podría evitar, no evadir, los impuestos, pero descubrí que no era práctico”, le dijo Kutesa al socio de ICIJ, The Daily Monitor (rotativo del Reino Unido). Dijo que no hizo nada con la compañía. “Le dije a Appleby que lo cerrara hace muchos años”. Por su parte, Clark no respondió a las solicitudes de comentarios.

Además de divulgaciones sobre políticos y corporaciones, los archivos revelan detalles sobre la vida financiera de los ricos y famosos, y de lo desconocido. Incluyen el yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen, el vehículo de inversión de Cayman Island, fundador de eBay, Pierre Omidyar, y las acciones de la estrella de la música Madonna en una compañía de suministros médicos. El cantante pop y activista de justicia social Bono, que cotiza bajo su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones de una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania, según muestran los registros de la compañía. Otros clientes enumeraron sus ocupaciones como groomer de perro, fontanero e instructor de wakeboard.

Madonna y Allen no respondieron a las solicitudes de comentarios. Omidyar, cuya red Omidyar dona a ICIJ, revela su inversión a las autoridades fiscales, dijo una portavoz. Bono era un “inversionista pasivo y minoritario” en la compañía de Malta que cerró en 2015, dijo una portavoz.

Operaciones offshore (extraterritoriales)



La industria extraterritorial es un laberinto de contadores, banqueros, administradores de dinero, abogados e intermediarios a los que se les paga a todo el mundo por los intereses de los ricos y bien conectados.

Appleby, por ejemplo, es un eslabón de una cadena de actores extraterritoriales que ayudaron a estrellas del deporte, oligarcas rusos y funcionarios del gobierno a comprar aviones, yates y otros artículos de lujo. Los expertos extraterritoriales ayudaron a Arkady y Boris Rotenberg, dos multimillonarios rusos y amigos de la infancia del presidente Putin, a comprar aviones por valor de más de 20 millones de dólares en 2013. Las autoridades estadounidenses incluyeron a los Rotenberg en 2014 por su apoyo a los “proyectos favoritos de Putin” y por haber depositado “. contratos de alto precio “a través del gobierno ruso. Appleby cortó sus vínculos con los hermanos pero, en un caso, recibió la aprobación del gobierno de la Isla de Man casi dos años después de que se impusieron sanciones para desembolsar las tarifas para mantener a una de las compañías de los hermanos en el registro mercantil. Los Rotenberg no respondieron a las solicitudes de comentario de Süddeutsche Zeitung.

Los clientes premian a Appleby por su experiencia, eficiencia y red global de profesionales. Sus pares lo coronan repetidamente en el bufete de abogados offshore del año.

Pero décadas de documentos privados también muestran que incluso una de las estrellas más brillantes de la industria extraterritorial tiene deficiencias ocultas: aceptar clientes cuestionables y no controlar los flujos de dinero multimillonarios.

Los reguladores financieros de Bermudas multirutaron a la unidad fiduciaria de la empresa por infringir las normas contra el blanqueo de dinero, de acuerdo con un acuerdo confidencial alcanzado en 2015 por Appleby y el regulador. Este año, Appleby llegó a un acuerdo de $ 12.7 millones en una demanda en Canadá en la que enfermeras, bomberos y agentes de policía acusaron a la firma de distribuir dinero sin cuestionar en nombre de un cliente que diseñó un presunto supuesto supuesto fraude fiscal. Appleby y el supuesto autor intelectual no admitieron haber cometido ningún delito.

La empresa familiar Asiaciti se anuncia a sí misma ayudando a los clientes a acumular y “preservar la riqueza de los estragos de los litigios”, los trastornos políticos y las rupturas familiares. Ha atraído a millonarios chinos, familiares de un funcionario kazajo condenado por corrupción y una amplia franja de estadounidenses, incluidos médicos, jugadores de póquer y un agricultor de alfalfa de Colorado.

Los archivos filtrados de Asiaciti revelan cómo la firma estableció fideicomisos en las Islas Cook para Kevin Trudeau, un líder infomercial estadounidense que vendió millones de copias de libros de autoayuda como “The Weight-Loss Cure” They ‘Do not Want You Para saberlo “. En 2014, un juez de Chicago condenó a Trudeau a 10 años de prisión federal por desacato criminal, calificándolo de desvergonzado defraudador que fue” engañoso hasta el corazón “e incluso utilizó el número de seguridad social de su madre en una de sus estafas. .

Appleby dijo en su declaración en línea que está comprometida a cumplir con los estándares de los reguladores. Appleby ofrece asesoramiento a los clientes “sobre formas legítimas y legales de llevar a cabo sus negocios”, dijo la empresa, y no tolera el comportamiento ilegal.

“Es cierto que no somos infalibles”, dijo Appleby. “Donde descubrimos que los errores han sucedido, actuamos rápidamente para arreglar las cosas”.

Asiaciti no respondió a las solicitudes de comentarios.

Adrian Alhassan, un ex gerente de cumplimiento en la oficina de Bermudas de Appleby le dijo a ICIJ que si alguien está “decidido” a infringir la ley, hay mucho que un proveedor de servicios offshore puede hacer. “No es el FBI”, dijo. Si el bufete de abogados pasara años haciendo investigaciones de fondo sobre los clientes, no “haría ningún trabajo”.

“Es como limpiar una playa”, dijo Alhassan en una entrevista telefónica. “Si dices que lo has limpiado, al final del día, ¿realmente puedes decir que has recogido cada pedazo de alga marina?”

Profundizar la desigualdad

Los documentos de registros corporativos en 19 jurisdicciones de este tipo revelan nombres y detalles de compañías, directores y propietarios reales de empresas creadas en muchos de los escondites más transitados del mundo.

Los documentos provienen de bastiones de alto y bajo perfil de secreto financiero como las Islas Marshall, Líbano y San Cristóbal y Nieves, un país caribeño de baja altitud recientemente azotado por huracanes. Los registros de algunas jurisdicciones están a disposición del público pero son imposibles de buscar por el nombre de una persona. Otros, como el registro de las Islas Caimán, cobran más de $ 30 por un registro de una página que proporciona solo información básica. Seis registros no hacen que la información esté disponible en línea.

Los archivos filtrados contienen más de mil registros de Antigua y Barbuda, un país caribeño que no proporciona información corporativa en línea y más de 600,000 documentos del registro en línea de Barbados, que no incluye accionistas ni directores.

Durante la última década o más, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han presionado a los paraísos extraterritoriales para reformar sus leyes y exigir que los intermediarios offshore seleccionen agresivamente a los clientes. El progreso ha sido lento, dicen los expertos, tanto por los desafíos de las prácticas cambiantes en una red mundial de jurisdicciones como porque las personas poderosas y las grandes empresas se benefician del sistema extraterritorial.

Lo hacen a expensas de muchos, trasladando la carga impositiva a los contribuyentes de ingresos medios y otorgando a las corporaciones multinacionales una ventaja sobre los competidores más pequeños. Donde más duele es en las naciones que luchan por proporcionar los elementos básicos para sus poblaciones.

En África occidental, los funcionarios de Burkina Faso que supervisan los pagos de impuestos de las empresas más grandes que operan allí trabajan desde pequeñas oficinas con unidades de aire acondicionado rotas. Burkina Faso se encuentra entre los países más pobres del mundo. En promedio, un ciudadano de allí gana menos anualmente que el propietario de una compañía extraterritorial en Bermuda paga las tarifas de registro. La oficina de impuestos del país solicitó $ 29 millones en impuestos y multas no pagados de Glencore, la decimosexta compañía más grande del mundo y un usuario importante de los servicios de Appleby. Glencore protestó y la multa se redujo a $ 1.5 millones.

Ayudar a los ricos a enriquecerse mediante maniobras en alta mar no es un “beneficio benigno”, dijo Harrington, profesor de Copenhagen Business School. “Cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, porque las personas adineradas individuales no pagan su parte justa de los impuestos”.

“No se perderá en los administradores de riqueza y en la industria extraterritorial”, dijo, “que estamos alcanzando los niveles de desigualdad e injusticia de la Revolución Francesa”.

– Traducción/Síntesis/Resumen Redacción DC / JLGO, con información de https://www.icij.org