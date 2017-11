En estos espacios las personas podrán cursar y concluir sus estudios de educación básica

Mérida, Yucatán.- “Tengo 68 años de edad y no me da pena decirlo, acabo de recibir mi certificado de secundaria, me siento y feliz y orgullosa de lo que he aprendido”, expresó Eulalia Hernández Santos, al recibir su documento en el marco de la inauguración de la Plaza Comunitaria “Icatey Unidad de Capacitación Mérida”, en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán.

“Cuando me invitaron no quería, pensaba ya estoy grande, de nada me va a servir. Gracias a la asistencia de la maestra Lupita, siguiendo sus instrucciones y su insistencia en que debíamos seguir leyendo, aprendiendo nuevas palabras que no conocía, pero que las encontraba en el diccionario y asistiendo todos los días pude cumplir esta meta. En algunas ocasiones me acompañaba mi nieto para darle el ejemplo y hacer juntos las tareas”, relató doña Eulalia.

Durante la inauguración y entrega de 51 certificados de Primaria y Secundaria, el secretario de Educación del Estado, Víctor Caballero Durán, detalló que gracias a este tipo de acciones más de 120 mil personas han logrado salir del rezago educativo y destacó que la mayoría de los que participan en estos procesos ya son personas adultas que trabajan y tienen responsabilidades, por lo que dedicarle tiempo adicional al estudio no es sencillo y merecen un gran reconocimiento.

“Queremos que la educación sea la clave del desarrollo. Estos espacios ofrecen servicios para los que quieran aprender a leer o escribir y terminar su primaria o secundaria. Pero también hay servicio de computación e Internet, aquí se les enseña a manejar la computadora, hoy el rezago no sólo es educativo, sino digital. En la medida en que estudien pueden conseguir un mejor empleo, con mayores ingresos y así, poderle dar bienestar a su familia”, aseveró.

En dicho espacio las personas podrán cursar y concluir sus estudios de educación básica y al mismo tiempo podrán tener la oportunidad de capacitarse, autoemplearse y certificar sus conocimientos a través del Instituto de Capacitación y la plataforma Bien Hecho Yucatán, que ofrecen cursos y talleres para aquellos que quieran acreditar sus competencias o adquirirlas.

En este día memorable dos instancias hacen alianza para el beneficio de hombres y mujeres que quieren superarse, por una parte el Ieaey, que les otorga todas las competencias de la lectura, escritura y matemáticas, aunado al Instituto de Capacitación que les ayuda a fortalecer sus competencias laborales, mencionó la directora del Icatey, María Elena Andrade Uitzil.

Es preciso señalar que esta es la plaza número 85 que apertura el Instituto para la Educación de los Adultos de Yucatán, las cuales se han convertido en un espacio para aquellas personas que por alguna situación no pudieron continuar sus estudios, como es el caso de la señora Eulalia que no pudo ir a la escuela por falta de dinero, debido a que su padre falleció joven y debía ayudar a su madre.

