Ticul, Yuc. 05/11/2017.- Estamos dando la pelea porque la historia nos demuestra que la indecisión nos cuesta y la imposición nos afecta, afirmó Rafael Moreno Valle al reunirse con más de 800 personas que se congregaron para conocer las ventajas del Frente Amplio Democrático.

Dijo que México necesita un cambio verdadero, que garantice la gobernabilidad y mayorías estables en el Congreso, por eso es necesario conformar una coalición con miras al proceso electoral del 2018.

Agregó que para dar legitimidad al candidato que encabece el Frente Ciudadano por México, se debe abrir el proceso de elección a los ciudadanos: he ganado y he aprendido, cada elección te permite estar más fuerte, por eso pedimos un proceso democrático donde el frente no sea ciudadano sólo en el nombre sino en la práctica.

El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN reiteró que en el Frente hay que hacer las cosas distintas, que los aspirantes hagan sus planteamientos para que los ciudadanos tomen la mejor decisión, porque se generará más interés en este proceso, que en los partidos donde ya se sabe quiénes serán los candidatos.

Dijo que se debe dejar de lado el interés personal y privilegiar la unidad: si no estás dispuesto a competir con cualquiera y ganarle, cómo quieres ser presidente.

Finalmente, invitó a los yucatecos a conocer la historia del PAN: nos podemos sobreponer a cualquier circunstancia si tenemos altura de miras; tenemos la gran oportunidad de cambiar a México y escribir una nueva historia para Yucatán.