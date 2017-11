San Francisco de Campeche, Camp; a 04/11/2017.- Vecinos de la calle 7 de la colonia Kaniste, perteneciente al V distrito local encabezado por el diputado Ernesto Castillo Rosado, denuncian la falta de atención de alumbrado público desde hace ya varias semanas, afectando de manera directa a 15 familias.

Señalaron que las luminarias con tecnología LED, que instalaron casi a mediados del año, ya no sirven, y la falta de luz por las noches representa un peligro, exponiendo a quienes habitan en esa zona a ser víctimas de la delincuencia.

La señora, Teresa Reigosa Cuellar indicó, que fue aproximadamente hace un mes que éstas luminarias empezaron a fallar hasta que dejaron de alumbrar, insistió en que ésta es una de las problemáticas que presenta la colonia, ya que a pesar de reportarlo en repetidas ocasiones, la calle sigue sin luz y más con el nuevo horario pues osurece más temprano.

“No tenemos luz, ninguna de las lámparas sirven, estamos a oscuras y según estas lámparas que cambiaron mejoraría la iluminación de nuestra colonia pero no sirvieron para nada porque ya no funcionan, entonces es un peligro en la noche, no pueden salir nuestros hijos a jugar, y en lo particular mis hijos estudian en la tarde y con el cambio de horario oscurece más temprano y me preocupa mucho que nos llegue a pasar algo en el camino “señaló.

Por lo cual exhortó a las autoridades de alumbrado público del Ayuntamiento de Campeche, a que vayan a la colonia a reparar las lámparas de la calle 7 entre 20 y 22, ya que no se trata de ningún lujo sino de una necesidad para prevenir ser víctimas de la delincuencia.

“Les pido a las autoridades que por favor hagan algo por esta colonia, no queremos ser víctimas de la delincuencia, si estando con luz uno se expone a muchas cosas, se imaginan sin luz, así que ojalá puedan venir a reparar estas lámparas en lo particular me preocupa por mis hijos” expresó.