San Francisco de Campeche, Camp; a 04/11/2017.- Por el delito de peculado de más de nueve millones pesos, el juez del Poder Judicial del Estado, David Bacán Heredia, declaró culpables a el ex alcalde de Ciudad del Carmen E.I.G.L, al igual que a su entonces tesorero durante su trienio F.M.R. Sin embargo, será hasta el próximo 10 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia en donde se les dará a conocer sus respectivas condenas.

Desde el pasado dos de septiembre del 2016, ambos individuos fueron detenidos y vinculados a un primer proceso en donde fueron llevados a juicio por la sustracción de más de nueve millones de pesos de un endeudamiento de 241 millones que el Congreso local autorizó al Ayuntamiento de Carmen para inversión de obra pública.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Campeche, este recurso fue desviado para pagar a la empresa que los asesoró y las comisiones que el banco cobró por el crédito. Posteriormente ambos ex funcionarios fueron vinculados a un segundo proceso penal por el desfalco de 462 mil 92 pesos desviados de las arcas públicas para cubrir el pago de nóminas; acción que resultara en prisión preventiva por un año por cada caso.

No obstante, mediante el pago de tres millones de pesos, el ex alcalde consiguió un amparo que le fue concedido a finales de marzo pasado. Luego de que un juez federal lo amparó contra la medida cautelar de prisión preventiva por un año que le había sido impuesta, en el mes de mayo, el ex edil carmelita salió en libertad y su ex tesorero se quedó en prisión, pues no pudo pagar la fianza.

Hay que recordar que con la eliminación de la figura del fuero en Campeche, iniciativa propuesta por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y aprobada el pasado 5 de octubre, la clase política ya no será inmune al ser investigada y procesada bajo un juicio democrático y sin privilegios.

Lamentablemente en México, el fuero se ha convertido en un sinónimo de impunidad, una sensación de protección que rebasa en muchos casos el sentido para lo cual fue creado, pero con la eliminación de este referente en la entidad, se ha abierto la posibilidad de que el estado pueda ejercer acciones legales en contra de quienes defraudan al pueblo para enriquecerse.

Foto del twitter de E.I.G.L.