San Francisco de Campeche, Camp; a 01/11/2017.- Hasta el momento no se han registrado quejas por abuso de precios en el mercado “Pedro Sainz de Baranda” y cementerios de esta ciudad capital, con motivo a las ventas del Día de Muertos, sin embargo continuarán los operativos de verificación y vigilancia, así lo indicó, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),Rafael Montero Romero.

En entrevista sugirió a la ciudadanía, de que en caso de alguna irregularidad acuda a las instalaciones de la PROFECO, los módulos que se instalaron o comunicarse al número 9811210093, esto con la finalidad de proteger los derechos del consumidor.

“Al final de día no tenemos ninguna queja levantada, ya estamos en el día primero, día de todos los santos y no tenemos ningún comentario al respecto, sin embargo el módulo esta en el mercado principal y se continúa la verificación para evitar que no ocurra abusos en los precios” dijo.