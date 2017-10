Se reconoce su legado artístico y científico

Mérida, Yucatán.- Por sus trayectorias y aportes, recibieron la Medalla de Oro al Talento de las Mujeres Mexicanas del Festival Internacional de la Cultura Maya (Ficmaya) 2017 seis destacadas exponentes de las artes y las ciencias.

A nombre del titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, entregó la presea a las primeras actrices Ofelia Medina Torres, Irma Aguirre Martínez, mejor conocida como Irma Dorantes y Lilia Aragón del Rivero, así como a las doctoras en Astronomía, Silvia Torres Castilleja; en Física, Ana María Cetto Kramis, y en Ciencias Biológicas, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Acompañado del presidente Ejecutivo del Ficmaya, Jorge Esma Bazán, el funcionario estatal subrayó que la Medalla no sólo significa un galardón más, sino que representa un fuerte mensaje para toda la sociedad, que demuestra que ellas tienen un papel fundamental y son aliadas del desarrollo sustentable e integral.

“Las recipiendarias nos han enseñado a descifrar mejor los astros de la bóveda celeste, a conocer más las propiedades de la materia, a entender más a profundidad la teoría de la evolución. Del mismo modo, han marcado una época, de oro incluso se podría afirmar, en el cine y en el teatro, dando realce a la producción cultural que se realiza en México”, agregó.

En la capilla del Museo Regional de Antropología “Palacio Cantón”, Rodríguez Asaf refrendó el compromiso de construir un Yucatán con verdadero respeto a los derechos fundamentales, con perspectiva de género e interculturalidad, además de una tierra de vanguardia, en la que se reconoce su participación y aportación.

Por las elogiadas compartió una reflexión Ruiz Gutiérrez, quien abordó los avances y metas que tiene la sociedad en la época actual. Añadió que para resolverlos, se debe asumir la historicidad y aprovechar los conocimientos producidos por la humanidad en todo tiempo y espacio.

“Como alguna vez dijo el gran filósofo mexicano y ecuatoriano Bolívar Echeverría: el mayor reto que se nos presenta y representa es un reto a la imaginación, pues hemos partir de ella para pensar proyectos civilizatorios que sean sustentables, plurales, democráticos, solidarios, humanistas para que un mejor mañana nos encuentre en el futuro”, puntualizó.

Tras referir la trayectoria de las distinguidas, Esma Bazán aseguró que darle voz a ellas en áreas como la política, ciencia, economía y cultura es apostar al destino del planeta y al desarrollo de un mejor país.

“La mujer tiene capacidades que no tenemos los hombres, tiene instintos que no tienen los hombres, no tengamos miedo en reconocerlos”, apuntó ante la directora Ejecutiva del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Laura Ramírez Rasgado.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán