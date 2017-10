Noticias Entretenimiento

CDMX; a 30/10/2017.- Como parte de su tour mundial One on One, el ex bajista de la banda The Beatles, Paul McCartney, ofreció un memorable concierto en el Estadio Azteca en la CDMX ante más 48 mil 300 personas, quienes se congregaron en el lugar para corear durante poco más de tres horas, alrededor de 40 temas de su repertorio musical que suman más de medio siglo de trayectoria artística en los escenarios internacionales.

Con el puño en alto, el ídolo mundial arribó al escenario del llamado “Coloso de Santa Úrsula” a las 21:20 horas para iniciar la presentación de la que fuera su quinta visita musical a México, mediante los éxitos “A hard day’s night” y “Save us”.

Considerado como uno de los mejores compositores de todos los tiempos, el legendario cantante y músico británico del desaparecido cuarteto de Liverpool, mostró durante la velada musical, mucha energía y vitalidad pese a que conforme avanzaban sus interpretaciones, se le iba notando cierta ronquera en su voz.

Para quienes forman parte de la Beatlemania o son fieles seguidores al interprete solista, la noche del sábado, se describió como algo inolvidable al momento de corear todas y cada una de las canciones que lo han hecho famoso. “Fuerza México, fue el clamor que en dos ocasiones hiciera McCartney para alentar a sus seguidores a no bajar la guardia pese a la reciente catástrofe que vivió la ciudad por los sismos.

“Hola, México. Buenas noches. Vamos a cantar viejos temas, unos nuevos y otros más. Esta noche vamos a tener fiesta”, expresó el intérprete de “Letting go”, al momento de dar la bienvenida a seguidores de todas las edades, quien a través de la canción “All my loving”, letra que escribió junto con John Lennon en 1963, rindió un pequeño homenaje a sus ex compañeros de The Beatles.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto del twitter oficial de Paul McCartney