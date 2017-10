San Francisco de Campeche, Camp; a 30/10/2017.- A través de la Jornada Estatal del Programa de Certificación que lleva a cabo el Instituto Estatal de la Educación para Adultos (IEEA), se ha logrado evaluar en educación primaria y secundaria a más de mil 300 personas, así lo dio a conocer, su director general, Gilberto Brito Silva.

En entrevista, comentó, que dicho programa temporal ha dado resultados favorables, ya que cada vez hay interés en los adultos de acreditarse en educación básica, por lo cual, las evaluaciones continúan y en próximos días estarán presentando los resultados.

En ese sentido trabajan en coordinación con PROSPERA para que se realicen evaluaciones masivas en toda la geografía estatal incluyendo comunidades indígenas adecuándose en su lengua, mediante asesores, personal capacitado y módulos.

De igual forma dio a conocer que la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación Regular, que incluye alfabetización, primaria y secundaria, se reactivara a partir del primero de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Por lo cual invitó a quienes estén interesados de acudir a las oficinas del IEEA, con acta de nacimiento, Constancia Clave Única de Registro de Población (CURP), copia del Instituto Nacional Electoral (INE), y en caso específico de las personas que quieran acreditarse secundaria deberán presentar un antecedente escolar de primaria.

Brito Silva mencionó que particularmente para las comunidades indígenas es el mismo procedimiento a través de los módulos, agregando que en lo que va del año se han atendido más de 300 personas de las comunidades de Hecelchakán, Calkiní, y Calakmul.

“Hay bastante gente, hace unos meses firmamos con el CDI, un convenio y nos ayudan bastante acercándonos a la gente que tenga el interés y por eso en todos los municipios hay plazas de atención” puntualizó.

Cabe mencionar que durante la jornada se darán los servicios de incorporación a la población mayor de 15 años que no sepa leer, escribir o que no tenga concluida la primaria o secundaria, así como a los participantes que se registraron en el Programa Especial de Certificación (PEC) y no presentaron examen, así como a los que no acreditaron el examen de primaria.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto de sitio oficial INEA