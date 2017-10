San Francisco de Campeche, Camp; a 30/10/2017.- Por falta de atención al tanque de agua perteneciente al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), los vecinos y comerciantes de la Primera Privada de la Calle 108 del Barrio de Santa Lucía, presenta día con día la problemática de encharcamientos y falta de agua, por el rebosamiento de litros considerables de este vital líquido por el descuido de la infraestructura.

Y es que quienes habitan en esa zona afirman que todos los días se suscita la problemática, ya que los encargados sólo van a subir la palanca y no se quedan para estar pendientes de que el agua no se rebose, lo cual, esto se pudo comprobar durante un recorrido, donde se percibió que encharcamientos de agua abarcan dos cuadras de esta calle.

Por lo cual significa que son litros considerables de agua que se desperdician todos los días, como señalan vecinos, y que por tal razón afecta alrededor de 10 comercios que se encuentra del lado derecho donde se ubica el cementerio de Santa Lucía.

Gerardo Pérez Notario, mencionó, que no es la primera vez que esto sucede, ya que lamentablemente no hay día que la calle no se encuentre encharcada por imprudencia de quienes le corresponde estar al pendiente de las bombas de agua.

“Todos los días hay agua encharcada, todos los días se desperdicia el agua, ya se ha reportado pero al parecer no hacen mucho caso, a veces viene un señor pero pues está situación sigue así, ojalá sean más conscientes las autoridades y tomen cartas al asunto porque es lamentable que se desperdicie el agua de esta manera, a veces nosotros no tenemos y este tanque suministra en otras partes de la ciudad” señaló.

De igual forma señaló que el diputado al que le corresponde atender a ese primer distrito local, es Ramón Méndez Lanz, quien brilla por su ausencia, ya que no ha tenido el gusto de verlo por esos rumbos, por lo cual, exhortó que se ponga a trabajar y que hagan algo al respecto, porque este problema no es de meses sino de años, y hay días que se desperdician grandes cantidades de litros de agua, que logran abarcar más calles aledañas.

