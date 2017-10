Tlaxcala, Tlax.30/10/2017.- Si hay una imposición vamos a perder la Presidencia, aseveró Rafael Moreno Valle al reunirse con militantes en el Comité Directivo Estatal del PAN, ante quienes destacó que deben trabajar para defender los espacios locales y, después de la elección del 2018, recuperar el rumbo del partido.

En entrevista posterior, el presidente de la Comisión Política Nacional del albiazul aseguró que no buscará una posición a cambio de la candidatura presidencial: yo nunca he negociado, he ganado y es lo que estamos buscando, competir para poder ganar.

Cuestionado sobre las actuales condiciones en Acción Nacional para elegir al candidato, reiteró que quiere competir para buscar la presidencia en un proceso abierto y democrático: no me presto a una farsa, ni a un proceso amañado, estaré en el PAN y buscaremos recuperar el partido.

Recordó que personajes como Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera han manifestado la necesidad de democratizar el proceso para darle legitimidad a quien encabece el Frente Ciudadano, que los aspirantes puedan competir y que sean los ciudadanos los que tengan la última palabra, sin vetos ni exclusiones.

A los panistas que asistieron al CDE, los invitó a analizar las ventajas de conformar coaliciones para recuperar espacios en el congreso federal y local con miras a rescatar la gubernatura: hay que actuar con inteligencia y generosidad, dejando a un lado las aspiraciones personales.

Finalmente, destacó la importancia de la participación de la militancia para fortalecer al partido, empezando por el Consejo Político Nacional que se debe democratizar para convertirse en una verdadera representación popular.

Redacción