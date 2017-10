San Francisco de Campeche, Camp. 30/10/2017.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado exhorta a toda la ciudadanía a tomar las medidas preventivas para no contraer enfermedades de vías respiratorias ante la presente temporada invernal que concluye hasta el mes de marzo del 2018, así como también vacunarse contra la Influenza, ya que en esta época aumenta el riesgo de contagio en los grupos de riesgo como los menores de cinco años y mayores de 60.

Entre las medidas para evitar estas enfermedades destaca el lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol gel, toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo, y en caso de presentar síntomas respiratorios acudir a su médico.

Asimismo, no automedicarse, si está enfermo evitar asistir a lugares concurridos, reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C (frutas y verduras), así como ingerir abundantes líquidos, no permanecer en lugares donde haya humo de cigarro y en general abstenerse de fumar y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Por otra parte, se deben vacunar contra la Influenza los grupos prioritarios, como son los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños desde seis meses y hasta cinco años de edad, además de personal de salud, personas con VIH, Diabetes, Hipertensión, Asma, Obesidad o enfermedad cardiovascular, así como pacientes que estén recibiendo tratamiento para el Cáncer.

En esta temporada, predomina el virus de influenza y en el Estado se cuenta con la vacuna que es gratuita, eficaz y segura, lo que representa la mejor medida preventiva para mantenerse protegido.

Redacción