Mérida, Yucatán.- Una de las particularidades del programa Bien Hecho Yucatán es que está dirigido tanto a la población como a las organizaciones productivas. Con esa premisa y el objetivo de promover sus cursos y talleres, se presentó dicha plataforma a los directivos del Grupo Gamas.

Al dar detalles, el titular de la Secretaría de Educación (Segey), Víctor Caballero Durán, reconoció que el corporativo siempre se ha caracterizado por darle un valor agregado a sus servicios a partir del aprendizaje constante del capital humano que labora con ellos y que se ha preocupado porque su personal esté en constante preparación

“Ya no solamente se trata de darles oportunidades para que terminen su educación básica, sino de darles opciones para que se capaciten y certifiquen en diversos oficios o actividades. Existen quienes aprendieron ciertas tareas de manera empírica, pero nunca han tenido una formación oficial o un documento que avale sus conocimientos”, afirmó.

Asimismo, destacó que en las empresas también existen colaboradores que cuentan con las aptitudes necesarias para desempeñarse en ciertas áreas y no pueden ascender a otros puestos porque no tienen manera de acreditar sus habilidades, por lo que Bien Hecho Yucatán hace posible que los empleados crezcan profesionalmente.

En el marco de la presentación, Caballero Durán visitó la plaza comunitaria ubicada en las instalaciones del Grupo, la cual inauguró en 2014 cuando era secretario de General de Gobierno. Actualmente, en dicho espacio se imparte el curso de Alfabetización Digital, que instruye a 22 estudiantes en el turno matutino y a 20 en el vespertino.

“Yo antes no podía ni encender una computadora, ahora poco a poco le voy perdiendo el miedo de tocar algo y que se apague. Yo soy madre soltera y me ha costado mucho conseguir trabajo, por eso quiero aprender nuevas cosas para tener más opciones de empleo”, expresó Sofía Pan Flores, quien forma parte del grupo de computación.

Al inicio, la plaza se abrió exclusivamente para los colaboradores del corporativo, pero ahora está a disposición de toda la población que desee tomar un taller de la plataforma Bien Hecho Yucatán o concluir su educación básica.

“Crecer no es solamente escalar en puestos, es impulsarle capacidades a la gente. Por eso buscamos a todas esas personas dentro de la empresa que no tengan su primaria para que la tengan, aquel que no tenga secundaria que la curse y si quieren estudiar el bachillerato, adelante”, puntualizó el presidente de Grupo Gamas, Guillermo Mendicuti Loría.

