Estado de México; a 26/10/2017.- El diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, quien preside la Comisión Legislativa de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), informó que los legisladores mexiquenses analizan la posibilidad de imponer sanciones a los alcaldes que no cubran el monto de su adeudo antes de que termine su administración, cuya finalidad es evitar que los cabildos entrantes hereden pasivos millonarios.

Comentó que esta decisión se generó como consecuencia al crecimiento de la deuda que actualmente presenta poco más de la mitad de los municipios en el Estado de México, la cual asciende a más de 18 mil 685 millones de pesos, que con respecto al 2015, esta deuda representaba el 28.3 por ciento de los ingresos ordinarios de los municipios.

También explicó que durante el ejercicio fiscal del 2016, la deuda ascendió al 57 por ciento gracias a pasivos adicionales por más de tres mil millones de pesos, situación que dijo, se ha tornado crítica y preocupante.

El legislador comentó que de los 125 municipios que conforman la entidad, tan solo 23 de ellos han presentado una deuda sostenible, en tanto que los 102 restantes se encuentran en una situación financiera muy alarmante. Ante este panorama, añadió que estas alcaldías ya están siendo supervisadas por parte del OSFEM, puesto que sus adeudos marcan un 40 por ciento por arriba de los ingresos que autoriza la Ley de Ingresos del Estado de México.

“La recomendación del OSFEM y la observación que hacemos es que también tienen que generar un mecanismo de sanción para aquellos municipios que no estén cumpliendo”, destacó Guzmán Corroviñas, que en contraposición a este problema, señaló que también es necesario generar estímulos para aquellos cabildos que si están presentando pasivos menores, ya que si no se les da un mejor trato a los que cuentan con finanzas sanas, difícilmente saldrán del problema al no encontrar ningún incentivo.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com