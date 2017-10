San Francisco de Campeche, Camp; a 25/10/2017.- La falta de un paso peatonal en la calle Tabasco, ubicada en el Parque de la Alameda en pleno mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” de esta ciudad capital, expone la vida de los campechanos que frecuentemente transitan por la zona, ya que además cuenta con dos paraderos de transporte urbano de las empresas Alianza Moderna de Campeche (AMC) y Murallas de Campeche, donde los transeúntes deben esquivar automóviles y camiones para no ser atropellados.

Y aunque prácticamente esta calle es nueva, pues fue construida hace 4 años, no cuenta con un paso peatonal o algún señalamiento para que las personas puedan cruzar sin temor alguno, ya que el tránsito es permanente todo el día, además que parte de esta calle los automóviles o autobuses la utilizan para circular por la avenida Circuito Baluartes rumbo a la Avenida Gobernadores, donde muchos de ellos no respetan el límite de velocidad o se atraviesan en medio de la calle no permitiendo el tránsito libre de quienes desean acudir a la central de abastos o lugares aledaños.

Esta situación se empeora al medio día por la constante movilidad que se registra en ese tiempo, pues si bien hay quienes si dan el pasó a las personas, hay otros que no les importa y aumentan su velocidad, ya que no hay prioridad para el peatón.

María Saraí Ordoñez Cajun, manifestó, que es un peligro cruzar la calle, ya que muchos conductores no respetan su límite de velocidad y como no hay algo que lo señale no les importa la seguridad de quienes transitan en esta zona.

“Es un problema todos los días, es un caos para cruzar los camiones se atraviesan, dan parada en cualquier parte de la calle a pesar de que esta el paradero, igual me ha tocado ver que ni a las personas de la tercera edad les dan el paso por educación, lamentablemente por eso pasan los accidentes, y si haría falta un paso peatonal para evitar estas circunstancias y que pueda ocurrir algo peor” señaló.