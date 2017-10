San Francisco de Campeche, Camp; a 25/10/2017.- A pesar de que aún no se ha dado por hecho la llegada de un nuevo impuesto que los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Alexandro Brown Gantus, Ana Paola Ávila y José Inurreta Borges, descalifican por ser este un referente que “no aguanta el bolsillo de los campechanos” y alegar que existen colonias que no cuentan con el servicio, en conferencia de prensa insistieron en querer frenar este supuesto gravamen en el rubro de tratamiento de aguas residuales a través de un amparo, que según ellos, estará a disposición de los campechanos.

Así mismo explicaron que en una Sesión de la Comisión de Medio Ambiente, fue el propio Pablo Sánchez Silva, director de Servicios Públicos quien informó que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos para el mantenimiento de las plantas de tratamiento, y para cubrir esta necesidad, afirmó que se está planeando el cobro de este nuevo impuesto que oscilará entre los 700 pesos.

Además afirmaron que ya se ha abierto el camino para hacer la propuesta y empezar a cobrarlo a partir de enero del 2018, pues todo tiene que pasar por un proceso y primero se tendrá que aprobar dentro de la Ley de ingresos. “Este fue el primer paso para que tengan la atribución de poder hacer la propuesta de poder cobrar este nuevo impuesto y mandarlo en el proyecto del Congreso del Estado y serán ellos lo que lo aprueben o no, el cabildo lo único que aprueba es el presupuesto de egresos”, recalcaron.

En este sentido dieron por sentado que hay colonias que no tienen drenaje y por ende no cuentan con el servicio, por lo que denunciaron que se está cometiendo un abuso y se pretende cobrar por algo que no existe en la ciudad.

Al ser cuestionados sobre si sus acciones de oposición contra el edil Edgar Hernández Hernández tiene un sentido netamente político, los regidores finalmente respondieron que no es la primera vez que presentan una actitud de confrontación con el alcalde y añadieron que han tenido varios desencuentros con él, debido a su actitud y sus respuestas de manera grosera.