Noticias Entretenimiento

Toluca, México; a 24/10/2017.- Knotfest, festival de música metalera que fue fundado en el año 2002 por la legendaria banda estadounidense Slipknot, llegará a la ciudad de Toluca, presentando su edición número 15 este próximo sábado 28 de octubre. De nueva cuenta el Foro Pegaso de la entidad, será el escenario en donde para esta ocasión las bandas estadounidenses Korn y A Perfect Circle, encabezarán el cartel.

No obstante, por medio de un comunicado en redes sociales, los organizadores de este festival anunciaron que se solidarizarán con los damnificados de los pasados sismos, los cuales azotaron la capital, ya que donaran un porcentaje de las entradas del evento. Así mismo dieron a conocer precios preferenciales para los boletos, y aunque en la preventa el precio siempre es menor, se invitó a los asistentes a unirse y apoyar la causa para levantar a México.

Para esta edición del festival, el cual se ha convertido en toda una tradición en el Estado de México, la agrupación Slipknot en esta ocasión no se presentará y en su lugar estará como primer show, la participación de la banda A Perfect Circle, además de que también se espera que bandas como Childrem of Bodom, Anthrax, Stone Sour, Bullet For My Valentine, Cannibal Corpse y por supuesto Korn, estén tocando algunos de sus más grandes éxitos.

Para sorpresa de los fans y de quienes gustan del buen metal nacional, el talento mexicano estará representado este año por agrupaciones como Here Comes The Kraken, banda de Death Metal originaria de Aguascalientes, formada en el año 2007; Lack of Remorse, proveniente de la capital mexicana, la cual ofrecerá todo el poder de su género Deathcore; Parazit, banda de Guadalajara que se especializa en la combinación de música instrumental y metal progresivo; y finalmente Cerberus, originaria de la Ciudad de México, esta agrupación busca rescatar la esencia del Groove metal y hard rock.

Foto del twitter oficial del Knotfest México