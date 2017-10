Estado de México; a 23/10/2017.- El director del Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), José Luis Barrera Franco, precisó que ya se ha iniciado con la aplicación de medicina cannabica en pacientes de la institución, sin embargo, comentó que ante el desabasto de este mismo, solo tres de ellos han podido recibir el tratamiento de este insumo.

Así mismo dijo que al suministrarse esta medicina en el ISSEMYM, la institución se ha convertido en el primer centro médico en el país en contar con este tipo de tratamientos que específicamente se han utilizado para el manejo de dolor en pacientes con cáncer en etapa avanzada. No obstante, expresó que actualmente existe un desabasto, pero se prevé que las autoridades del organismo podrán resolver el problema, puesto que la escases radica en que son medicinas que tienen que ser importadas al país.

Ante ello, subrayó que la falta de la medicina cannabica ha provocado que algunos pacientes no puedan recibir la dosis para sus tratamientos. “No le podemos dar medicamento a un paciente para que lo use solamente una semana, sino el tiempo que lo requiera, pero pues no tenemos el abasto suficiente”, expresó Barrera Franco, quien posteriormente afirmó que la medicina fue provista para el tratamiento de un mes en 11 pacientes, pero ante esta carencia solamente se le aplicó a tres pacientes, es decir, quienes más lo requerían.

En este sentido destacó que los medicamentos a base de cannabis, han sido administrados en pacientes oncológicos cuyas enfermedades se encuentran en fase avanzada, pues esto les ayuda a mitigar el dolor. Al finalizar resaltó que el Instituto de Seguridad Social actualmente se encuentra en proceso de conocimiento, pero dijo que es necesario tener las medicinas completas y aplicarlas a los pacientes que la necesitan.