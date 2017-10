San Francisco de Campeche, Camp. 23/10/2017.- “El crédito es de hasta 50 millones de pesos, no de 50 millones, lo que quiere decir que si al Ayuntamiento de Campeche le hace falta 5, 10 o 15 millones son los que solicitará”, manifestó el síndico Rafael Lezama Minaya, quien llamó al “Frente Opositor” a no desinformar.

“Si no proponen no desinformen a la ciudadanía, lo único que están haciendo es confundir con su guerra sucia. Yo soy oposición pero no soy un payaso que hace reír a los azules y a los rojos; más que estar en contra de la solicitud del crédito, deberían investigar dónde quedó esos 94 millones de pesos que se dejaron de pagar en la administración de Carlos Rosado Ruelas”, comentó Lezama Minaya.

En cuanto a la solicitud de crédito, detalló que este no excede al 6 por ciento que permite la Ley de Disciplina Financiera, y en caso de ser aprobado, el Ayuntamiento está obligado a terminar de pagarlo en un lapso de tres meses antes de la entrega a recepción.

En cuanto a la deuda de los 94 millones de pesos que se arrastra desde la administración de Carlos Rosado Ruelas, mencionó que “lo interesante” sería saber dónde quedó ese dinero y por qué Ana Marta Escalante Castillo no tomó cartas en el asunto.

El síndico destacó que el Municipio empezó a abonar a la deuda que sostiene con al SAT, ante el riesgo de ser embargados, y el préstamo es para evitar insuficiencia financiera. “Imagínense si embargaran las cuentas del Ayuntamiento, se paralizaría todo ya que no habría dinero para pagar salarios”.