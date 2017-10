Responsabilidad social y generosidad: Mauricio Sahuí

Tizimín, Yucatán.- Con la participación de 43 Organizaciones de la Sociedad Civil se inauguró el Primer Tianguis Filantrópico 2017 de Tizimín y la Región Oriente de Yucatán.

Con la representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio Sahuí Rivero puso en marcha las actividades que promueven el acercamiento de los tres sectores: social, sector público y privado.

Así como organismos que pudieran colaborar como benefactores en apoyo a las diferentes causas para las que trabajan y darles la certeza de que los recursos que se obtienen son utilizados de manera correcta y con transparencia.

“Hoy vemos cómo más organismos se suman a realizar una loable labor para generar el bienestar de quienes más lo necesitan y este nivel de conciencia que ha tenido el pueblo yucateco por muchos años es el reflejo de que las personas tienen un espíritu solidario y de responsabilidad social y que de manera voluntaria trabajan a favor de los más vulnerables”, puntualizó.

Indicó que el Gobierno del Estado emprende una ardua labor en la política social, que rinde mayores frutos al trabajar en unidad con la sociedad civil organizada.

“El trabajo que se realice desde la administración pública en materia de desarrollo social nunca será suficiente, por eso necesitamos de manos amigas, de todos estos organismos que con entusiasmo y demostrando su responsabilidad social caminamos juntos para mantener el rumbo de Yucatán en la construcción de una mejor calidad de vida para todos”, expresó.

En su intervención, el presidente del Consejo de Organizaciones Civiles del Litoral Oriente, Julio Enrique Llanes Gómez, señaló que este tianguis les llena de motivación porque se promueven los valores solidarios, filantropía, responsabilidad, alianza y desarrollo social.

“Todos estos son conceptos que deberán ir marcando nuestro futuro como sociedad. Valoramos la presencia del sector público en esta fiesta que fortalece al tercer sector de Tizimín y la región litoral oriente”, enfatizó.

Como parte del evento, Sahuí Rivero, acompañado del alcalde, Jorge Alberto Vales Traconis; la directora de la Japey, Bertha Alicia Rosado Rodríguez; el alcalde de Espita, Marcelino Canul Canul, entre otros, recorrió la muestra de las instituciones participantes que se realizó en los bajos del Palacio Municipal para dar a conocer su función.

Asimismo participó en la primera de cuatro mesas panel que se llevaron a cabo como parte de la jornada.

Con el tema “La responsabilidad social no como opción, si no como un compromiso de todos”, el titular de la Sedesol, explicó que si bien el concepto de responsabilidad social implica la observancia de las medidas que promuevan la transparencia al interior de las organizaciones, no es su única característica.

“Involucra el compromiso de individuos y organizaciones para con la sociedad, expresando un genuino interés en resolver los problemas de la comunidad. En la medida que fomentemos la filantropía como responsabilidad social, es la medida en la que estaremos alcanzando nuestro ideal como ser humano”, subrayó.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán