El Gobernador Rolando Zapata Bello inaugura la muestra El anillo de la creación

Mérida, Yucatán.- Compuesta por 33 cuadros que evocan la música, la exposición El anillo de la creación, obra pictórica del artista catalán Manuel Pujol Baladas, abrió la serie de 25 exhibiciones que se presentarán durante la sexta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya (Ficmaya).

A unas horas de la inauguración del Ficmaya 2017, el Gobernador Rolando Zapata Bello y el pintor abrieron la muestra en el Expo Foro del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay) “Fernando García Ponce”. Ésta se inspira en las primeras dos óperas épicas de la tetralogía de El anillo del nibelungo, de Richard Wagner, “El oro del Rhin” y “La walquiria”, composiciones que a su vez están basadas en la mitología germana y sagas islandesas.

Acompañada del presidente Ejecutivo del Festival, Jorge Esma Bazán, la directora Ejecutiva del Gran Museo del Mundo Maya (GMMM), Laura Ramírez Rasgado, remarcó que el Gobierno de Yucatán suma esfuerzos para que año con año se eleve la calidad, diversidad y pluralidad de este importante evento, que tiene un lugar especial dentro de la cartelera cultural de México.

“El arte, todos sabemos, es vital para el desarrollo integral de los niños y los jóvenes, es esencial en el proceso educativo y de socialización de cada individuo, es fundamental para reconocernos en nuestro presente y nuestro pasado”, sostuvo.

En esta edición del Ficmaya los yucatecos y visitantes se deleitarán con casi 400 eventos, que comienzan desde este día y terminan el 5 de noviembre, entre los que destacan muestras de creaciones plásticas y estéticas de artistas yucatecos, mexicanos y de otras partes del mundo.

Entre ellas están las obras de Rufino Tamayo, Juan García Ponce, Magritte, Picasso, Carlos Mérida, Mark Rothko, Ermilo Torre Gamboa, Gabriel Ramírez Aznar, Roy Sobrino y Gerda Gruber.

Asimismo, muros y paredes de la ciudad se engalanarán con arte universal, como la exposición Canadá, un viaje llamado amistad que se exhibirá en el Paseo de Montejo, así como en centros culturales, museos, galerías privadas y escuelas de arte.

Durante el recorrido del titular del Poder Ejecutivo, el pintor español residente en México desde 1998 comentó que esta serie tiene más piezas, pero decidió hacer una selección que plantea un diálogo creativo sobre la creación del universo. Por este motivo, se observan en casi todas fondos negros, que procuran una metamorfosis de la sonoridad hacia lo pictórico, lo que da paso de lo sinfónico a lo poético.

“Esta obra se trata no de lo que dice Wagner, sino de lo que me hace sentir, las emociones que me provoca; es lo que está ahí plasmado”, expresó Pujol Baladas sobre la muestra que estará abierta al público hasta enero próximo.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán