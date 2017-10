Noticias Entretenimiento

México; a 20/10/2017.- Tras haber golpeado a un reportero durante un evento en Hollywood, el actor Eduardo Yáñez reapareció para pedir una disculpa pública al periodista contra quien explotó. Con lágrimas en los ojos el actor comentó su versión del altercado y las razones del porque reaccionó de esa manera.

Textualmente, las palabras de Yáñez durante la entrevista concedida a una televisora nacional fueron las siguientes: “Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto. Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mí. Mi proceder no fue el correcto, solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo y él se vio en algo que no le pertenece”.

Posteriormente dijo que creyó que Paco Fuentes, reportero del programa El Gordo y la Flaca, hasta se estaba burlando de el por haberle insistido tanto cuando lo estaba cuestionando acerca de su hijo. “Quiero pedirle al público una gran disculpa por mi proceder y a el mismo también. Ojalá nos hubieras conocido en diferentes circunstancias”, expresó el actor de Destilando Amor.

Además de haber asumido su responsabilidad, Yáñez comentó que ha tomado la decisión de buscar ayuda profesional para controlar su temperamento ante este tipo de situaciones, puesto que dijo que es un ser humano que comete errores. Cabe destacar que en días pasados, el reportero afectado buscaba que Eduardo Yáñez le pagara la cantidad de 200 mil dólares o en su caso, le den seis meses de cárcel.

Ante este altercado, se generaron diferentes opiniones de algunos actores que estuvieron a favor y otros en contra por el proceder de Yáñez con la prensa, como fue el caso de Eugenio Derbez quien se encontraba en el lugar y que, según él, no justificó la acción violenta del actor, aunque sus comentarios en una entrevista puedan decir lo contrario. “Para nada justifico la actitud de Eduardo, pero sí fue muy molesto la manera en que el reportero empezó a picarlo, y a picarlo, y a picarlo”.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto del twitter oficial de Eduardo Yáñez