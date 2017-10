San Francisco de Campeche, Camp; a 19/10/2017.- “Que el presidente de la cara y pague lo que él sabe que le debe a la gente”, expresó el dirigente estatal del Sindicato de Trabajadores de los Tres Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, José del Carmen Urueta Moha ante la cerrazón que ha tenido el alcalde panista de Hecelchakán, Modesto Pech Uitz para responder por los pagos que por ley son derechos que les corresponden a los trabajadores de la comuna.

Amparados bajo los requisitos que la ley demanda, desde este martes los trabajadores del ayuntamiento tomaron las instalaciones municipales y colocaron banderas rojinegras en el edificio para exigir al presidente municipal que cumpla con los acuerdos firmados por el mismo.

Ante esto, el líder sindical precisó que aunque ya se han tenido numerosos acercamientos con Pech Uitz, y pese a que el propio Tribunal le ha hecho ver que tiene que pagar las demandas de los trabajadores, su posición sigue siendo la misma para no cumplir con esta solicitud. Agregó que el padrón de afectados asciende a 142 trabajadores y lo que se debe son conceptos como el bono de útiles escolares, el bono del día de la secretaria, así como vales de despensa y servicios del Issstecam, deudas que dijo, hacen un total de 63 mil 150 pesos.

“Hemos visto el avance de todos los demás municipios, y más que decir que no hay dinero, es necedad y terquedad de él para no pagar. Lo único que le pido al presidente es que haga conciencia, de que más le va a impactar la huelga a su figura como presidente, políticamente, del lado que quiera verlo” expresó Urueta Moha quien dejó en claro que aunque la bancada panista alegue que la protesta no es procedente, esta no la determinó el sindicato, sino el mismo Tribunal Superior, quien les indicó que sí reunieron los requisitos para efectuar esta acción.

Cabe señalar que las oficinas del Ayuntamiento de Hecelchakán, se encuentran operando de manera normal, por lo que el dirigente recalcó que en ningún momento se ha afectado a nadie, ya que los sindicalizados se encuentran instalados a un lado del edificio municipal. Respecto al cumplimiento de sus funciones, mencionó que se mandará al personal en caso de requerirse de algún servicio público.