Cancún, Q. Roo; a 19/10/2017.- Nuevamente la delincuencia vuelve a apoderarse de la tranquilidad en los establecimientos de la ciudad de Cancún, ya que la madrugada de este miércoles se emitió un reporte de robo con violencia en la tienda de conveniencia Oxxo, que se ubica en la Supermanzana 56 mz. 1 lote 3 sobre la avenida Cancún.

Al llegar los agentes del orden a la escena del crimen, tomaron las declaraciones de Andrés V. M. de 19 años, originario de Chiapas y que es empleado de la tienda en donde se llevó a cabo el atraco. En su entrevista, el cajero les comentó a los agentes municipales que momentos antes, al encontrarse laborando dentro del establecimiento, arribó al lugar una persona del sexo masculino quien le pidió un garrafón de agua.

Asi mismo dijo que posteriormente su compañera de nombre María Paulina, abrió la puerta del establecimiento para vender el garrafón de agua, por lo que el supuesto cliente, el cual vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla logro entrar y detrás de este, se introdujo otro sujeto que portaba un casco de construcción y un chaleco fluorescente.

El empleado relata que una vez estando adentro los dos ampones, sacaron armas de fuego y amenazaron a ambos empleados, llevándolos hasta el baño para después atarlos de manos con unas vendas. Agregó que conforme pasaba el tiempo, se empezaron a escuchar fuertes ruidos dentro del establecimiento. Pasados algunos minutos y después de haberse percatado que los ruidos habían finalizado, los empleados salieron del baño y fue entonces cuando se fijaron de que los amantes de lo ajeno se habían llevado el cajero automático perteneciente al Banco HSBC, instalado dentro de la tienda.

Como si se tratara de trabajos que se estuviesen realizando en el inmueble de la tienda, los ladrones acordonaron el estacionamiento del lugar y rociaron con pintura en aerosol las cámaras de video vigilancia para no ser vistos al momento de cometer sus fechorías. Cabe señalar que hasta ahora no se sabe el monto del efectivo que había dentro del cajero automático, además de que aún no se ha dado a conocer si también se llevaron dinero de las cajas del establecimiento.