Cancún, Q. Roo; a 18/10/2017.- Como consecuencia del hartazgo que se viven entre los comerciantes cancunenses gracias a la ola de inseguridad que impera en la ciudad, la cual ha sido escenario de constantes balaceras, asaltos y robos a comercios por parte del crimen organizado, ahora han tenido que reforzar sus medidas de seguridad, puesto que algunos de ellos han optado por contratar guardias armados para así poder inhibir a los delincuentes.

Comerciantes de diferentes puntos de la demarcación aseguran que esta situación de violencia que en los últimos días se ha estado viendo en el estado, debe ser controlada a través del reforzamiento de más seguridad, debido a que algunos de ellos constantemente son víctimas principalmente de robos.

Ante la incidencia del robo a negocios que curiosamente ha tenido un repunte importante en estas últimas semanas, los empresarios han considerado de carácter urgente, la intervención del Ejército e incluso la Marina, en la vigilancia de las calles para mejorar un poco la situación, ya que dicen algunos de los afectados, la Policía Municipal Preventiva ha demostrado ser incapaz de cubrir estas necesidades.

Refieren los comerciantes que no puede ser posible que ahora los hechos delictivos de violencia se estén registrando en lugares en donde antes no ocurrían y que eran zonas tranquilas, afectando de este modo a un gran número de comercios y negocios, principalmente a aquellos pequeños comercios que no cuentan con recursos para contratar guardia privada.

“Tenemos prácticamente que estar en alerta 24 horas por nuestro pequeño negocio, la policía en lugar de ayudarnos no nos hace caso, por eso yo digo que debe entrar la Marina, así como el Ejército para patrullar las calles de la ciudad para que los delincuentes tengan miedo”, señaló Efraín López, comerciante de Cancún, quien dijo que este tipo de cuestiones en la ciudad, se están saliendo del control de las autoridades.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com