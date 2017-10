Puebla, 18/10/2017.- Los jóvenes con sus propuestas innovadoras y creativas pueden darle un nuevo rostro a la sociedad y a la comunidad en que viven, transformando ese entorno social que nos está tocando vivir, señaló el Dr. c Rector de la UPAEP.

En un lapso de cuatro semanas hemos vivido una serie de acontecimientos que nos cimbraron como comunidad universitaria pero también como sociedad e incluso como humanidad, indicó el Dr. Baños Ardavín.

Al inaugurar los trabajos del 4º Encuentro de la Radio Universitaria con el tema Evolución de las Audiencias de la Radio, en donde se dieron cita estudiantes y académicos de la UPAEP y de otras universidades del estado.

Afirmó que los eventos que se han registrado en materia de seguridad, así como el tema de los sismos, han sido un ejercicio en donde esta juventud ha despertado y ha dado muestras de esa capacidad de comunicarse y darse a los demás de manera plena.

Señaló que el rol de los medios de comunicación y de manera particular los de la radio en ese sentido de estar presentes en tiempo real y de saber expresar el sentir de la sociedad y las necesidades que se presentan en su momento, han sido clave para generar este gran movimiento solidario que se ha dado en la sociedad y que debe sostenerse en todas las comunidades y sociedades para contribuir al bienestar de las personas.

Enfatizó que este tipo de eventos son claves para seguir sumando a trabajar en esa conciencia crítica, el cuestionarnos el estado de las cosas, pero, “eso no tendría sentido si se quedara en una reflexión vacua o en una mesa de café o twist que tiene muchos seguidores y se quedan ahí. Si no hay un compromiso de fondo para que esa expresión pase a la acción solidaria, quizás el ejercicio de comunicación no cerraría su ciclo”.

Dijo que este ejercicio de comunicación tiene ese sentido de completes cuando efectivamente nos implica entregarse a los demás a través de acciones concretas, “salir de nuestro status quo, de salir de nuestro ámbito seguro que a la vez no nos satisface para servir a los demás y entregarnos por causas de bien común que congregan a toda una comunidad”.

Asimismo, agradeció a los organizadores del 4º Encuentro de la Radio Universitaria, por poner en práctica ese espíritu creativo e innovador, por hacer que las cosas sucedan, acto propio de un universitario.

Felicito a los jóvenes que tienen en sus manos este gran proyecto de la radio universitaria, pero, “más que la radio per sé, es un proyecto de comunicación que esté enarbolado por ustedes con nuevas ideas, con un sentido claro de la creatividad y la innovación, mucho más profundo, porque lo que encuentro, son palabras que van al fondo de lo que es la comunicación”.

Abordó que dentro de las megatendencias se habla mucho de hacia dónde evoluciona la humanidad y de muchas cosas que como vorágine nos avasalla, pero uno de los puntos que probablemente en su esencia encontremos como una constante, como una especie de refugio y un asidero para inspirarnos a progresar, y eso precisamente lo da la comunicación y de manera concreta, la radio.

“Muchas cosas evolucionarán y otras dejarán de ser, pero la radio en ese sentido comunicador, en ese sentido de compañía, en ese sentido de generar reflexión de construir una sociedad que trabaje en esa conciencia crítica de que se hablaba, posiblemente es de los medios que de alguna manera tengan larga vida”.

“La radio no ha sido ajena, pero sigue siendo esa necesidad humanizadora y ese refugio de lo que implica ser acompañado, el poder ser inspirado por alguien que se siente cerca de alguien que quizás se encuentre lejos, es algo que el ser humano necesita, ninguna actividad como la comunicación define mejor al ser humano, esa capacidad de comunicarse con los demás de manera oral y verbal, pero es muy importante no olvidar que el ser humano se encuentra inmerso toda vida en un ejercicio de comunicación, un ejercicio de expresión y en un darse a los demás”.

Por su parte, el Lic. Enrique Pérez Osio, Productor de U Radio, comentó, “…devolver el sentido trascendente a la acción comunicativa implica volver los ojos a la centralidad de la persona, al reconocimiento y valoración del otro, a la ética y a los fundamentos de los medios: servir (buscar el bien común), unir (solidaridad) y equilibrar (justicia) a favor de la sociedad”.

Acotó, la juventud se reúne hoy precisamente en un “encuentro”, en un acercamiento para fortalecer la comunión de objetivos y metas que respondan a los valores de su lozanía y de trascendencia por una sociedad en donde se combata frontalmente y sin falacias a la corrupción, a la impunidad, al monopolio de los medios que coarta y envilece la verdad. Devolver la confianza en las instituciones y generar una sociedad más humana y humanizadora, que es el reto imperante de nuestros días.

En el acto inaugural el Dr. Emilio José Baños Ardavín estuvo acompañado por el Mtro. Patricio Zorrilla Ibarra, Presidente de la CIRT Puebla Tlaxcala; del Arq. José María Argüelles Reyes Nieva, Director de Relaciones de Pública y Comunicación de la UPAEP y del Lic. Jorge Enrique Pérez Osio, Productor U Radio UPAEP.

Redacción