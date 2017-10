Afirma Acosta Naranjo que no hay acuerdos para dictaminar iniciativas que eliminan “pase automático” de Procurador General de la República a Fiscal General

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), afirmó que no hay acuerdos para dictaminar las iniciativas que eliminan el “pase automático” de Procurador General de la República a Fiscal General de la República.

“Vamos a citar cuando haya posibilidades de acuerdo, porque si citarnos si no hay acuerdos es tomarnos un café. Lo trascendente es que busquemos el acercamiento de las fuerzas políticas, porque el tema del Fiscal General necesita dos tercios y no lo tiene ningún partido por sí mismo”, indicó en declaraciones a la prensa.

Sostuvo que si se pretende nombrar al nuevo Fiscal General después del proceso electoral de 2018, como lo planteó el Presidente de la República, lo más razonable será que lo designe el nuevo Congreso electo y no éste.

“Si nos vamos a esperar para que se nombre al Fiscal General después de la elección, lo sensato sería que fuese con el nuevo Congreso electo con el voto popular y no en un Congreso saliente que intentaría ponerle condiciones al Poder Ejecutivo y Legislativo que apenas van a entrar en 2018”, señaló.

El diputado perredista apuntó que ante la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), lo más importante ahora, más allá de quitar el pase automático, es diseñar una Fiscalía General que garantice eficacia para resolver los problemas de seguridad del país.

Agregó que para ello, el nuevo Fiscal Genera no debe haber ocupado cargos en ningún partido político o de representación popular ni antes de su nombramiento ni después de finalizar su periodo en el cargo, a fin de que se dedique exclusivamente a la impartición de justicia

“Que se pongan requisitos como que no haya ocupado cargos en ningún partido político cuatro años antes de su nombramiento y que una vez que salga, tampoco pueda ocupar cargos políticos o de representación popular cuatro años después, para evitar que gane favores para ser electo en un partido”, expuso Acosta Naranjo.

Sin embargo, recalcó, “no hay consenso en el tema, pues, si en eso se avanzara, habría condiciones para rápidamente quitar el “pase automático” y poner requisitos que garanticen que el nuevo Fiscal Genera no tenga ligas a intereses partidarios y que sea un profesional de la impartición de justicia”.

El diputado perredista también se refirió a las iniciativas que proponen reducir el financiamiento público a partidos políticos y dijo que tampoco hay consenso para desahogar este tema.

Además, explicó que, según los especialistas, no se puede hacer una reforma constitucional en materia electoral una vez iniciado el proceso, y no es deseable dejar a los partidos sin financiamiento público.

Explicó que la Constitución Política “estipula que no se pueden hacer reformas de carácter electoral una vez iniciado el proceso electoral y nosotros ya lo iniciamos desde hace semanas”.

“Una reforma electoral no puede aplicar para el 2018, pues ya inició el proceso y no se pueden cambiar las reglas a medio juego, porque no daría certeza electoral, ya que este principio establece que todos los jugadores sepan con qué reglas van a contender. Pudiéramos hacer reformas que aplicarán en 2021”, enfatizó.

