El titular de Sedesol visita Timucuy

Timucuy, Yucatán.- Naomi, Israel y Gabriel observan por última vez los juegos del parque de su localidad. Las resbaladillas rotas y con óxido, los columpios y pasamanos en un estado similar. Aproximadamente hace seis años que se encuentran así.

Sin embargo, junto con sus compañeras y compañeros de la escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto” de la comisaría Tekik de Regil sonríen porque en diciembre este espacio lucirá diferente y podrán salir a jugar en un lugar digno.

“Estoy contento porque tendremos nuevos juegos, aquí ya no podíamos jugar bien”, exclamó Gabriel al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio Sahuí Rivero.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el funcionario estatal fue testigo del inicio los trabajos de rehabilitación del parque que se realizan con una inversión superior a los 1.5 millones de pesos provenientes del Ramo 23 y que abarcan el área de juegos infantiles, el parque principal y la cancha de usos múltiples.

Acompañado del alcalde de Timucuy, Juan Javier Couoh Sulub, Sahuí Rivero indicó que el rumbo que hoy tiene Yucatán con buenos resultados en el combate a las carencias sociales, en sus niveles de crecimiento económico no es producto de la casualidad y por tanto se seguirá trabajando en esa ruta.

“En Yucatán vamos muy bien, el combate a la pobreza es permanente, se hace con profesionalismo y con planeación para que las familias en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida” expresó.

El titular de la Sedesol indicó que cuando los espacios públicos no están habilitados las personas no pueden hacer uso de ellos y aprovecharlos.

“En estas condiciones, los jóvenes no pueden practicar un deporte de manera digna, los niños no tienen dónde jugar y las familias no tienen la oportunidad de generar convivencia sana y un espacio de sana convivencia se convierte en un espacio que perjudica a la comunidad”, manifestó.

Destacó que por eso es importante realizar un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno y realizar las gestiones correspondientes para obtener los recursos y emprender acciones que reaviven los espacios públicos y la dinámica positiva de su comunidad.

– Redacción DC, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán