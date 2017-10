Playa del Carmen, Q. Roo; a 17/10/2017.- Presuntos cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Playa del Carmen han generado la inconformidad de decenas de clientes, que el pasado fin de semana se manifestaron a las afueras de las oficinas de la paraestatal para exigir explicación del porqué de tan precipitada alza en las tarifas de luz.

Vecinos de la demarcación reiteraron que hay múltiples casos de facturas que de 250 pesos, se dispararon hasta por encima de los dos mil 400 pesos a partir de que les hicieran el cambio de medidores digitales.

Ante este panorama, la coordinadora de los manifestantes para interponer quejas colectivas y grupales, Alondra Name Ríos, expresó que los vecinos no desean la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), pues consideran que esta instancia es juez y parte algunas veces y luego no resuelve casos como este.

“Aquí los de la Comisión van y te checan y te dicen que estas mal. ¿Cómo les discutes? ¿Cómo te defiendes? Mejor que sea un juez, un juzgado quien defina como acción colectiva que nosotros tenemos la razón y queremos tarifas justas para el Estado de Quintana Roo”, aseveró la líder de los inconformes, quien también acusó a la subdelegación de la PROFECO en Playa del Carmen por no contar con sistema, puesto que solo están firmando de recibido las quejas.

Contrario a lo que los ciudadanos alegan, el superintendente comercial de la CFE en la Riviera Maya, Luis Ouijas Padilla señaló que de las 140 quejas que se han registrado por presuntos cobros elevados, más de un 60 por ciento de estas ya se han ido resolviendo, por lo que dijo que hasta entonces se ha tenido una buena disposición para brindar orientación a los clientes.

Así mismo aseguro que en los próximos días se instalarán algunos módulos de atención individual de la CFE en conjunto con el Ayuntamiento y la PROFECO, en los que se les dará solución a situaciones de esta índole.