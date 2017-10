Nunca he negado mi gusto por lo extraño, lo raro, además de que poseo una inusual percepción de la muerte, que por desgracia para mis padres, se iba haciendo cada vez más evidente en mi comportamiento, esta conducta tuvo su mayor repercusión el día en que velamos a mi abuelo paterno; yo era apenas un joven, recuerdo que ese día dije ante la familia: “me gustaría tener ese empleo ”; la reacción de mi madre fue tal, que me dolió más su mirada que la bofetada que me dio, después dejó de hablarme y mi padre no quiso verme más en la casa. Después de ese incidente me fui a vivir con mi tía, ella siempre fue buena conmigo y solía decirme: “algún día sabrás cuál es tu propósito ” , fue la única que nunca me juzgó; pensaba que con el paso del tiempo algo cambiaría, pero pasó lo contrario, podría decirse que la muerte siempre estaba cerca de mí, la presentía en las plantas, los animales, las personas. Algunos años después mi tía falleció y en su velorio, ocurrió lo que esperé por años. Ella llegó a ofrecerme el empleo que durante toda mi vida había anhelado; sobra decir que lo acepté con todas las implicaciones que llevaba. ¿Si mi vida fue corta? Solo fue el tiempo necesario para reafirmar mis convicciones. Lo primero que aprendí en mi empleo fue: “Ella es todos y todos somos ella”. Desde entonces, me gusta contar esta historia porque hago mi trabajo con pasión, además quiero ofrecer consuelo ya que no importa el tiempo que haya durado una vida, eso es sólo relativo a como se utiliza el tiempo que se ha concedido y en verdad creo en este momento que tu vida ha sido bastante buena. Ahora, por funesto que te parezca, vengo por ti.