San Francisco de Campeche, Camp., a 16/10/2017.- No es una historia de terror, pero si te digo que en Campeche sacan a los muertos de sus tumbas una vez al año para limpiarlos… ¿qué pensarías?

La Villa de Pomuch perteneciente al municipio de Hecelchakán en el estado de Campeche, es una comunidad pequeña, cuenta con menos de nueve mil habitantes con costumbres un tanto “extrañas” para muchos.

Si nunca has viajado a Pomuch déjame decirte que te has perdido una de las experiencias más sorprendentes para nuestra generación, resulta que el rito funerario marca la pauta para que cada año (después del tercero ya que las tumbas no se pueden profanar antes aseguran los lugareños), familiares del difunto acudan al cementerio y ya sea que la limpieza de los huesos la haga un familiar o que la hagan “los limpiadores”, (estos son personas oriundas de Pomuch que se encargan cada año de la limpieza hueso a hueso de los restos del familiar difunto con una brocha o con un paño blanco) pues al “bañarlo y arroparlo” no le queda duda al difunto de que sus familiares lo quieren, el pañuelo debe tener bordado el nombre del difunto, como una muestra de respeto y de cariño.

La limpieza de huesos se realiza a finales del mes de octubre previo a las festividades del Hanal Pixán, es decir en los días cuando se festeja “el día de muertos”. México es un país que se caracteriza por “reírse de la muerte”, pues mientras unos se disfrazan de catrinas, otros más montan altares en honor a sus muertos, donde les colocan su comida y bebida favorita.

Cuando visites Pomuch, notarás que se trata de una comunidad tranquila, que utiliza mayormente triciclos y motocicletas para trasladarse de un lado a otro, es común ver más de un taller de motocicletas, también verás a mujeres vestir su hipil; sobre la calle principal se encuentra “La Huachita” panadería con más de 100 años de tradición, donde elaboran el pan con horno de piedra a la leña.

No es un secreto, Campeche está buscando su tercer nombramiento como “Patrimonio Intangible de la Humanidad” por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Campeche contaría así, con un atractivo más a nivel internacional, sumado al Patrimonio Mixto de Calakmul y el Patrimonio Cultural de la Humanidad de San Francisco de Campeche.

“Respeto y Silencio”, así dice la entrada del cementerio de Pomuch, los habitantes solo eso piden a los turistas para ser testigos de su tradición.

Charlie Ongay