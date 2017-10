San Francisco de Campeche, Camp; a 16/10/2017.- La falta de cultura ambiental por parte de la ciudadanía, y el desinterés por parte de las autoridades municipales han dado como resultado la acumulación de basura en diferentes puntos del barrio tradicional de San Román.

Y es que durante un recorrido por la avenida Justo Sierra Méndez, se pudo percatar grandes cantidades de basura en alcantarillas que provocan en esta temporada de lluvias severas inundaciones, aunado a ello en el enrejado del callejón Allende estos desechos ocasionan que se acumulen sedimentos y agua, provocando que se convierta en un sitio de proliferación de moscos.

Además de que todo esto deja una mala imagen en la ciudad y dispara olores desagradables que tienen que soportar vecinos y quienes transitan por esas zonas, mismos que son dañinos para la salud pública.

Amairani Tec Lezama, mencionó, que parte de esto es culpa de algunos negocios que se encuentran por la zona, ya que de manera irresponsable sacan sus bolsas de basura antes del día que pase el recolector y los perros de la calle las rompen dejándolas regada.

“Falta por parte de la ciudadanía, sobre todo de los dueños de los negocios que son inconscientes y no me dejarás mentir ya usaron este callejón como un basurero, siempre hay basura y las autoridades no hacen nada para parar está situación, además de dejar un mal aspecto porque estamos frente al malecón, puede causar daños a la salud “expresó.