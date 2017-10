San Francisco de Campeche, Camp; a 16/10/2017.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ha impulsado desde hace algunos meses, una iniciativa llamada “Una Nueva Cultura Salarial en México”, la cual, propone que las empresas paguen mejores salarios, esto con la finalidad de abatir la pobreza y crear oportunidades de desarrollo para las personas.

Lo anterior lo dio a conocer su presidente nacional, Gonzalo de Hoyos Walter, al señalar que una persona que está en la economía formal no puede estar condenado permanente a vivir una condición de pobreza, por lo cual, con esta iniciativa buscan que de este año hasta el 2030 tenga el país una evolución ordenada a través de una ruta definida con empresas que puedan pagar salarios más competitivos.

“Este es el ADN de la propuesta aunque es de largo aliento, hemos señalado que se pueden llevar a cabo los primeros pasos, donde propusimos que en este 2017 que el salario mínimo general que es el salario más bajo que se paga legalmente en la economía formal se mueva a la línea de bienestar, que con información disponible del mes de mayo está línea oscila a los 92.80” detalló.

Sin embargo no se ha dado el conceso para que esta propuesta se apruebe, pero la COPARMEX ha sido promotor para que se logre esto, pero hace algunos días algunas congregaciones obreras han reconocido la importancia de que esto se apruebe, por tal razón, esperan que antes que se acabe el mes de octubre se de este primer paso.

Consideró que no es una medida fácil por la crisis económica del país, pero si no se toma rápido será muy difícil unir esta propuesta a la negociación de salarios que se lleve a cabo cada fin de año, “si no se logra en este mes de octubre posiblemente no se pueda hacer una realidad este próximo año”.

En otro asunto dio a conocer que el día de ayer se presentó en la ciudad de Washington en Estados Unidos de América en la cuarta ronda de la negociación del Tratado Libre Comercio (TLC), donde aún hay dudas sobre la posibilidad de que continúe.

Y aunque hay una buena conexión entre el Gobierno y el sector privado, como empresarios han sido exigentes que bajo ninguna circunstancia la negociación por mucha presión por parte del Gobierno de Estados Unidos implique que algún sector de la economía mexicana sea dado como moneda de cambio y pueda resultar afectado.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com