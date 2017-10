México; a 16/10/2017.- Mathy Vanhoef, investigador experto en ciberseguridad de la Universidad KU Leuven de Bélgica, descubrió una falla en el protocolo de seguridad conocido como WPA2, el cual mantenía las redes Wi-Fi seguras. Expuso que esta vulnerabilidad les ha permitido a los hackers tener acceso a información de los usuarios como contraseñas, correos electrónicos, fotos e incluso número de tarjetas de crédito.

Comentó que este ataque denominado KRACK, tienen la capacidad de afectar todas las redes de Wi-Fi que están protegidas por el protocolo y como incurre directamente en el WPA2, el ataque no hace acepción de sistemas operativos. Por lo tanto, dijo, dispositivos que contengan Android, Linux, Apple, Windows, Open BSD, Media Tek y Linksys, han sido algunos de los que se han identificado como vulnerables a KRACK.

Ante esto, agregó que es muy importante utilizar sitios seguros, pues estos crean candados adicionales al WPA2. En este caso, si el sitio que se vaya a visitar, muestra un pequeño candado a un costado de la URL o este inicia con http, posiblemente tu información no correrá ningún riesgo. El experto explicó que el cambiar la contraseña del Wi-Fi, no nos dará garantía alguna de que no se sufra de este ataque y tampoco el riesgo se disminuye al actualizar o proteger todos los equipos, pero no se actualiza el modem, puesto que este último es la raíz de todo este problema.

Cabe aclarar que las posibilidades de que nos veamos afectados directamente por esta debilidad son realmente muy bajas. Wi-Fi Alliance, un grupo que fija las normas en las conexiones inalámbricas, ha señalado que hasta el momento no hay pruebas de que esta falla en la WPA2 haya sido aprovechada para ciberataques, por lo que se han tomado medidas para que los usuarios puedan seguir contando con Wi-Fi segura.

Finalmente, como una recomendación de seguridad, no estaría de más ponerse en contacto con el proveedor de internet para conocer el estado del modem que se esté usando y así saber si hay alguna actualización que se pueda hacer para corregir la falla en el WPA2.

