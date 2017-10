Cancún, Q. Roo; a 16/10/2017.- Debido al manejo de tortugas marinas para fines turísticos y al no contar con la autorización de la autoridad correspondiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio inicio a un procedimiento administrativo en contra del Hotel Krystal Grand Punta Cancún, el cual se encuentra ubicado en el kilómetro 9.5 del Boulevard Kukulcán dentro de la Zona Hotelera en Cancún, Quintana Roo.

A través de un comunicado del personal de la instancia se informó, que en atención a denuncias ciudadanas, agentes de la Profepa acudieron al mencionado desarrollo turístico y constataron que en el lugar no habían nidos de tortugas. Sin embargo, el hotel está llevando a cabo actividades con estos reptiles amparados solo con una carta compromiso que les expidió la Dirección General de Ecología Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

En su defensa, el personal al frente del hotel alegó que de darse el arribo de tortugas y la puesta de huevos frente a las playas del hotel, personal de seguridad se toma la tarea de realizar el marcaje del nido con una cinta y posteriormente, en las primeras horas del día, los salvavidas trasladan los huevos al corral de anidación de tortugas marinas localizado en la zona de playa frente al citado hotel.

No obstante, a pesar de realizar eventos de liberación de las mismas, el hotel no cuenta con la Autorización de Aprovechamiento No Extractivo de Vida Silvestre para especies de tortugas marinas que emite la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat y ante ello la institución dará seguimiento al proceso administrativo del Krystal Grand Punta Cancún hasta deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que aunque el hotel cuente con una carta compromiso, la misma no lo excusa de no cumplir con los requerimientos previstos en la Ley General de Vida Silvestre para tener actividades con tortugas marinas.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com