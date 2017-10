Discurso pronunciado por el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, durante la visita al área de emprendedores de la Expo Feria del Comercio 2017

Mérida, Yucatán, 15 de octubre de 2017.- Muchas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias a todos. Mi felicitación para la Cámara de Comercio por hacer posible este gran esfuerzo, pero que permite un gran escaparate para el comercio. Miles de personas han estado viniendo aquí para beneficiarse con toda la oferta que aquí se da, pero de manera muy particular, renglón aparte merece el espacio y el escaparate que se le da a todos nuestros emprendedores.

Yo les quiero compartir que el viernes que estuvimos aquí en la inauguración, verdad, cuando venimos me preguntaron, alguien me preguntó “oye ¿y no va a pasar al área de emprendedores?”, y yo le dije a Juan, “yo quiero venir especialmente a platicar de uno en uno con ellos, a saludarlos, a felicitarles, a conocer sus proyectos”, y le dije “vamos a venir el domingo, que se va a dar el premio”, pero antes, como ustedes lo vieron hicimos un recorrido.

Y este recorrido lo hice acompañado del secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, el doctor Raúl Godoy, porque en esta Secretaría existe toda una plataforma a disposición de ustedes. De hecho, creo que el doctor ya hizo cita con varios para ir al Parque Científico y Tecnológico, todo, toda la investigación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, todo lo que se está desarrollando en Yucatán, que es mucho, está a disposición de ustedes, está a disposición de sus ideas, de sus proyectos y queremos apoyarles. El secretario de Educación, Víctor Caballero, por supuesto, porque en la Secretaría de Educación tenemos igual todo el andamiaje hecho para apoyar al ecosistema emprendedor.

Aquí está Ernesto Herrera de igual manera, que es el secretario de Economía para que ya, en una escala mayor, apoyarles con todos los esquemas de financiamiento; el Inadem, todo lo que exista para poder apoyarles. Aquí está también el del Instituto Yucateco de Emprendedores donde tenemos todo un sistema para apoyarles, para impulsarles en la fase que se encuentre su idea, su proyecto, ya sea de incubación, ya sea de aceleración, etcétera.

Es muy importante que ustedes sepan y sientan que en Yucatán estamos apoyando e impulsando esta cultura del emprendedor. A mí me da una gran satisfacción ver a jóvenes estudiantes, recién egresados, que no únicamente están pensando en buscar una chamba, no están pensando en buscar un empleo, están pensando en cómo impulsar su propio proyecto y ese proyecto les permita crecer, contribuir a la economía de Yucatán, generar empleos.

Y por eso es importante que ustedes sepan que en esa gran cultura emprendedora existe todo el apoyo de la sociedad, de la Cámara de Comercio, de organizaciones empresariales, de instituciones gubernamentales de los tres niveles, ahí está el Ayuntamiento, está el Gobierno del Estado, las dependencias federales; la Cámara de Comercio nacional, por supuesto arquitecto, todos; Iván, muchas felicidades. De verdad, no dejamos de decirlo, todo este gran esfuerzo que se hace por la Expo, Fernando.

Todos, aquí, listos y dispuestos, que ustedes sientan que toda la sociedad les arropa, les impulsa, les hecha porras, pero sobre todo está dispuesta para apoyarles, para que la idea que ustedes tienen se convierta en una gran realización que genere beneficio para ustedes y para toda la sociedad yucateca.

Muchas felicidades y sigan por este camino. Gracias.

– Redacción DC / JLGO