Estado de México; a 15/10/2017.- La especialista en estudios de género y niñez e investigadora del Programa de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Saraí Miranda Juárez, sostuvo que pese a que el gobierno han llevado a cabo campañas y programas para erradicar el trabajo infantil, este aún sigue estando presente, además de ser socialmente aceptado.

Durante el marco del taller “Binomio trabajo infantil y migración. El caso de las niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico”, organizado por el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la experta dijo que factores como la precariedad económica, violencia familiar, migración, o incluso pertenecer a una etnia indígena, coloca a las niñas principalmente en una situación vulnerable al grado de trabajar como empleadas domésticas.

En este sentido, expuso los avances del trabajo que se realiza en la región de Tapachula en Chiapas y afirmó que en la frontera sur del país, el trabajo infantil esta extensamente vinculado con expresiones racistas e incluso hasta con abuso sexual.

Así mismo agregó que en la mayoría de los casos, el trabajo doméstico suele ser el detonante para que estas niñas tengan que emigrar a las ciudades en donde la demanda del servicio es constante y así tengan la posibilidad de colocarse en un trabajo que les proporcione alojamiento y alimentación.

Según Miranda Juárez, no les queda más alternativa que acceder a este tipo de trabajo, el cual vienen desarrollando desde sus hogares con la esperanza de acceder a mejores oportunidades de trabajo, que en la mayoría de los casos no sucede así. No obstante, la principal razón que ha llevado a las niñas a trabajar a tan corta edad, es sin lugar a duda, la necesidad de cubrir los gastos familiares.

Ante este panorama la investigadora aseguró que continuará con su investigación, esperando que las conclusiones que se obtengan de esta misma, sirvan para generar políticas públicas para verdaderamente erradicar el trabajo infantil.