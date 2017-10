No cabe duda que te luciste con los platillos, el espagueti, las costillas. La impresión que le causé es la de un fino, muy elegante, caballero. Comer las costillas sin cubiertos, sin manchar, en lo mínimo, mi esmoquin blanco, renunciando a usar las manos y embarrarme toda la cara. No. Lo sucio, lo salvaje, lo bárbaro, te lo debe ver después, en la cama, de madrugada. Es importante que en el cortejo te muestres educado, fino. Debe saber que no sólo eres hombre de píldoras y diagnósticos, sino culto, apreciador de Wagner, las pinturas, los libros. Es importante. De donde ella viene por poco se devoran los unos con los otros. Mostrarme así sería convertirme en uno más. Debe saber que ella, sutil dama, es indigna de tales ambientes. ¡Ah!, cuando la lleve a Viena, Londres…