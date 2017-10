Ya no puedo mirar, él decidió como tantas otras veces.

Me sujeta con fuerza mientras me penetra una y otra vez con violencia, como si fuera un pedazo de carne.

¿Me creerán si digo lo que me sucede? ¿Podrá una mujer casada decir “no”?

Su aliento y todo su ser me causan repulsión. Pero es el acto en sí lo que tanto repudio.

Como otras veces veo las flores, presagios blancos de lo que está sucediendo. Esas malditas flores que son como grilletes que me mantienen cautiva en cuerpo y alma.

Mi alma, la dejo salir mientras todo sucede. Mientras mi cuerpo es profanado una y otra vez. Una lágrima recorre mi mejilla dejando un hilito negro a su paso.

Mis ojos se encuentran con esta visión monstruosa reflejada en el espejo, ahí estoy.

¡Ya no!

¡Ya no más!

Grito: ¡No! Y lo empujó, liberándome. Lo escucho caer pesadamente a un costado de la cama.

Me levanto y cubro mi cuerpo con lo primero que encuentro. Salgo de la habitación. Grito. Lo veo de reojo venir tras de mí. Sus ojos desorbitados de furia y una mueca que distorsiona su rostro.

Bajo las escaleras como puedo, veo al final del pasillo la puerta principal, la esperanza me da fuerza para continuar, extiendo mi mano para girar la perilla…

Un destello y ese sonido estruendoso que calla todo.

Silencio.

Después de las flores, la agresión, el perdón.

Ya no hay llantos, angustia ni desesperación.

Ya no hay promesas…

Finalmente encontré alivio, no hay dolor, no escucho lamentaciones.

Mientras dibujan el contorno de mi cuerpo, siento la abrumadora libertad. La lluvia lava mi rostro, me deja limpia.

Elevan mi ser y dejó atrás lo terrenal.

Puedo ver todo lo que resta de mí, un ser etéreo, apenas dibujado en el cemento.